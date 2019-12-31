Экс-глава ДП Атырауской области стал советником акима Мангистауской области

Общество
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Айдана Демесинова
Бывший начальник ДП Атырауской области Аян Дуйсембаев назначен советником акима Мангистауской области Серикбая Трумова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт областного акимата.

Напомним, ранее в Сеть попало видео, на кадрах которого начальник ДП Атырауской области Аян Дуйсембаев принимает в подарок коня и влезает на него под аплодисменты людей, в том числе одетых в полицейскую форму.

В свою очередь Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести проверку в отношении руководителя департамента полиции, назвав его поведение нескромным.

17 мая стало известно о том, что глава МВД Ерлан Тургумбаев внес представление в администрацию Президента РК об освобождении начальника ДП Атырауской области Аяна Дуйсембаева от должности. Причиной послужили результаты служебной проверки по факту распространяемого в Сети видео.

Позже заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди объяснил, по каким причинам был освобожден начальник Департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев.

"Возглавил комиссию я сам. 17 мая мы выехали, провели дисциплинарное заседание и внесли предложение министру о том, что Аян Дуйсембаев подлежит освобождению от должности. Было установлено, что 11 числа, в период усиления, Дуйсембаев выехал на служебной автомашине из Атырау в район, уроженцем которого является. Это порядка 300 километров. Плюс взял вторую служебную автомашину, несколько руководителей в курируемом подразделении. Он знал, что там готовится праздничное мероприятие. Там вы видели все это – вручение коня, шапана. В принципе, коня он потом вернул. Как он сказал, это был просто знак внимания", – рассказал Калайчиди.

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