Экс-глава ДП Атырауской области стал советником акима Мангистауской области

Бывший начальник ДП Атырауской области Аян Дуйсембаев назначен советником акима Мангистауской области Серикбая Трумова, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт областного акимата.
Напомним, ранее в Сеть попало видео, на кадрах которого начальник ДП Атырауской области Аян Дуйсембаев принимает в подарок коня и влезает на него под аплодисменты людей, в том числе одетых в полицейскую форму.
В свою очередь Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести проверку
в отношении руководителя департамента полиции, назвав его поведение нескромным.
17 мая стало известно о том, что глава МВД Ерлан Тургумбаев внес представление в администрацию Президента
РК об освобождении начальника ДП Атырауской области Аяна Дуйсембаева от должности. Причиной послужили результаты служебной проверки по факту распространяемого в Сети видео.
Позже заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди объяснил
, по каким причинам был освобожден начальник Департамента полиции Атырауской области Аян Дуйсембаев.
"Возглавил комиссию я сам. 17 мая мы выехали, провели дисциплинарное заседание и внесли предложение министру о том, что Аян Дуйсембаев подлежит освобождению от должности. Было установлено, что 11 числа, в период усиления, Дуйсембаев выехал на служебной автомашине из Атырау в район, уроженцем которого является. Это порядка 300 километров. Плюс взял вторую служебную автомашину, несколько руководителей в курируемом подразделении. Он знал, что там готовится праздничное мероприятие. Там вы видели все это – вручение коня, шапана. В принципе, коня он потом вернул. Как он сказал, это был просто знак внимания", – рассказал Калайчиди.