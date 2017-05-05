Происшествия
Экс-глава Погранслужбы Джуламанов готовит разоблачительное письмо Президенту РК
Жания Уранкаева
Бывший глава Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК Нурлан Джуламанов, осужденный за коррупцию, готовит письмо-обращение на имя Президента РК Нурсултана Назарбаева. Об этом в Мажилисе заявил адвокат Джуламанова Мустахим Тулеев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вот сейчас мой подзащитный, бывший гендиректор Погранслужбы Джуламанов, готовит письмо на имя Президента, чтобы разоблачить бывших работников Министерства обороны и Погранслужбы. Он хочет официально на имя генпрокурора обратиться и Назарбаеву о том, что он хочет раскрыть преступную схему ранее латентно скрытых преступлений", – заявил адвокат журналистам после выступления на презентации закона "О прокуратуре" в Мажилисе.

По его словам, сейчас набирает тенденцию ситуация, когда подчиненные "стучат" на своих начальников.

"Подчиненные причастны, может быть, даже активную роль сыграли в этой преступной схеме. Но, преследуя цель уйти от уголовной ответственности либо минимизировать наказание, они пишут на своего начальника, бастыка и говорят: "Вот, он меня склонил, вот он создал ОПГ" и так далее. В таких случаях к подчиненным либо применяют уголовную статью 55 "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение", либо освобождают от ответственности за сотрудничество", – сказал он, уточнив, что в конечном счете состав преступления не нейтрализуется.

"На мой взгляд, необходимо предпринять меры, механизмы, чтобы не попасть под лукавство этих людей и предусмотреть элементы, чтобы в случае, когда идет сделка с правосудием, то он должен все объективно рассказать до начала уголовного преследования. У нас существует такая форма, как явка с повинной. Вот его за основу надо взять, а не в связи с вынужденностью", – продолжил Мустахим Тулеев. 

Напомним, в конце октября 2014 года был задержан директор Пограничной службы Казахстана Нурлан Джуламанов. В 2015 году суд приговорил его к 11 годам лишения свободы по статьям "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней" и "Получение взятки".

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