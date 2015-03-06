Экс-глава Погранслужбы Джуламанов приговорен к 11 годам тюрьмы

Бывший председатель Погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Признать Джуламанова виновным в совершении преступлений по статьям 235 и 366 УК РК и назначить наказание по статье 235 части 3 – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лично принадлежащего ему или являющегося долей в общей совместной собственности. По статье 366 части 4 – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать ответственные государственные должности. Окончательно назначить Джуламанову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. У экс-главы Погранслужбы КНБ РК конфискуют имущество, а также ему пожизненно запретили занимать государственные должности", – сообщил судья специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Астаны Ербол Ахметжанов.
Судья также внес представление Президенту РК о лишении осужденного Джуламанова воинского звания генерал-лейтенант и государственной награды – ордена "Данк" II-й степени.
Напомним, директор Погранслужбы Казахстана Нурлан Джуламанов был задержан
27 октября 2014 года по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. По делу проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия. Надзор по делу осуществлялся Главной военной прокуратурой РК.