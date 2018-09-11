Экс-глава Управделами Президента РК назначен акимом Астаны

В 1992 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Теория социально-политических отношений". В 1996 году окончил Институт рынка при Казахской государственной Академии управления по специальности "Финансы и кредит". Кандидат политических наук. Трудовую деятельность начал в 1984 году рабочим Строительно-монтажного управления Кокчетавской области.



С 1985 по 1987 гг. - служба в рядах Советской Армии.



В 1992 году - научный сотрудник Института экономики Академии наук КазССР.



С 1992 по 1994 гг. – ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Управления инвестиционных фондов Государственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу.



С 1994 по 1995 гг. работал главным инспектором Отдела территориального развития Управления делами кабинета Министров Республики Казахстан, консультантом Совета экономических консультантов при Президенте Республики Казахстан.



С 1995 по 1996 гг. – член Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан.



С 1996 по 2006 гг. работал на должностях вице-президента, президента АО "Продовольственная контрактная корпорация".



С 2006 по 2012 гг. занимал должность заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан.



С сентября 2012 года Указом Главы государства назначен на должность Управляющего делами Президента Республики Казахстан.



Награжден орденами "Барыс" II степени, "Құрмет", медалью "Ерен еңбегi үшiн".



Абай Бисембаев, ранее занимавший пост Управляющего делами Президента РК, назначен акимом Астаны, передает Kazpravda.kz "", – говорится в сообщении на сайте Президента РК.родился 21 мая 1967 года в Кокшетауской области.