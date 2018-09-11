Экс-глава Управделами Президента РК назначен акимом Астаны
Абай Бисембаев, ранее занимавший пост Управляющего делами Президента РК, назначен акимом Астаны, передает Kazpravda.kz.
"", – говорится в сообщении на сайте Президента РК.
Бисембаев Абай Айдарханович родился 21 мая 1967 года в Кокшетауской области.
В 1992 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Теория социально-политических отношений". В 1996 году окончил Институт рынка при Казахской государственной Академии управления по специальности "Финансы и кредит". Кандидат политических наук. Трудовую деятельность начал в 1984 году рабочим Строительно-монтажного управления Кокчетавской области.
С 1985 по 1987 гг. - служба в рядах Советской Армии.
В 1992 году - научный сотрудник Института экономики Академии наук КазССР.
С 1992 по 1994 гг. – ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Управления инвестиционных фондов Государственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу.
С 1994 по 1995 гг. работал главным инспектором Отдела территориального развития Управления делами кабинета Министров Республики Казахстан, консультантом Совета экономических консультантов при Президенте Республики Казахстан.
С 1995 по 1996 гг. – член Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан.
С 1996 по 2006 гг. работал на должностях вице-президента, президента АО "Продовольственная контрактная корпорация".
С 2006 по 2012 гг. занимал должность заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан.
С сентября 2012 года Указом Главы государства назначен на должность Управляющего делами Президента Республики Казахстан.
Награжден орденами "Барыс" II степени, "Құрмет", медалью "Ерен еңбегi үшiн".