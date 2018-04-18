Экс-главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву дали 12 лет тюрьмы

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам судья озвучил наказание для бывшего руководителя Единого накопительного пенсионного фонда за растрату и хищение средств фонда, передает МИА "Казинформ
".Экс-председатель
правления АО "ЕНПФ" Руслан Ерденаев обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса РК – 189, часть 4, пункт 2 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере" и 366 часть 4 "Получение взятки в особо крупном размере".
"Ерденаев Р. признан виновным по предъявленным статьям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы со сроком 12 лет в уголовно – исполнительной системе максимальной безопасности, а также пожизненный запрет на работу на госслужбе, квазигосударственном секторе, Нацбанке. Кроме этого, назначить конфискацию имущества, добытого преступным путем. Срок наказания исчисляется с 28 декабря 2016 года", – зачитал приговор судья.
По делу о хищении и растрате средств АО "ЕНПФ" проходят еще пять человек.
Напомним, в январе 2017 года были задержаны председатель правления ЕНПФ Руслан Ерденаев и начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками АО "ЕНПФ" Муса Бахтов, а также председатель наблюдательного совета АО "АлатауМунайАлтын" Бахытжан Кенжебаев, директор ТОО "Бузгул Аурум" Азат Найзагарин. Вышеупомянутые лица подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 статьи 189 ("Присвоение и растрата вверенного чужого имущества") УК РК. Сумма сомнительной сделки, по факту которой и началось досудебное расследование, составила 5 млрд тенге.