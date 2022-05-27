Экс-главу Лувра обвинили в незаконном обороте предметов античности

Бывшего главу крупнейшего художественного музея мира Лувра (Париж) Жан-Люка Мартинеса обвинили в незаконном обороте предметов античности и отмывании денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.

По данным французской газеты Le Canard enchaîné, следователи проверяют, не закрыл ли директор музея глаза на поддельные сертификаты подлинности пяти древнеегипетских экспонатов, приобретенных для филиала Лувра в Абу-Даби за десятки миллионов евро.

Среди них — стела Тутанхамона из розового гранита высотой в 170 сантиметров.