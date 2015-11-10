Экс-канцлер ФРГ Гельмут Шмидт скончался в возрасте 96 лет
Экс-канцлер ФРГ Гельмут Шмидт скончался в своем доме в Гамбурге в возрасте 96 лет. Об этом сообщил врач экс-главы правительства Хайнер Гретен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Шмидт в сентябре перенес операцию из-за закупорки сосудов на ноге, спустя несколько дней после хирургического вмешательства он был выписан из клиники и с тех пор под присмотром врачей проходил курс реабилитации в своем доме в Гамбурге", – говорится в сообщении.
В понедельник, отмечает издание, состояние его здоровья резко ухудшилось, врачи предупреждали, что в любой момент нужно быть готовым к худшему развитию событий.
Шмидт возглавлял правительство ФРГ с 1974 по 1982 год.
По опросу общественного мнения, проведенного в ФРГ в 2005 году, Гельмут Шмидт был признан самым популярным из всех бывших глав правительств.