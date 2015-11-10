Политика
Экс-канцлер ФРГ Гельмут Шмидт скончался в возрасте 96 лет
Экс-канцлер ФРГ Гельмут Шмидт скончался в своем доме в Гамбурге в возрасте 96 лет. Об этом сообщил врач экс-главы правительства Хайнер Гретен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Шмидт в сентябре перенес операцию из-за закупорки сосудов на ноге, спустя несколько дней после хирургического вмешательства он был выписан из клиники и с тех пор под присмотром врачей проходил курс реабилитации в своем доме в Гамбурге", – говорится в сообщении.

В понедельник, отмечает издание, состояние его здоровья резко ухудшилось, врачи предупреждали, что в любой момент нужно быть готовым к худшему развитию событий.

Шмидт возглавлял правительство ФРГ с 1974 по 1982 год.

По опросу общественного мнения, проведенного в ФРГ в 2005 году, Гельмут Шмидт был признан самым популярным из всех бывших глав правительств.

Популярное

Все
Сложный статус Каракалпакстана
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Журналист должен быть готов ко всему
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
«Черные лебеди» КТК
Важно для Казахстана и тюркского мира
Да будет свет!
Трагедия на Тенгизе
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
Свести к минимуму
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Сильнейшие среди любителей
Отрар в эстафете достижений
Папа, заплати алименты…
Спорт объединяет
Тренд на дальнейший рост
Открытость и прозрачность
Депутатские встречи
Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю хаджи Таганулы
«Зеленые» идеи юннатов
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Образцовая сноха, жена и мама
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
Закон Республики Казахстан
В центре внимания – семья и дети
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Читайте также

Политика
"В принятых решениях нет политических мотивов" – пресс-секр…
Политика , В мире
Премьер Британии Джонсон решил уйти в отставку – СМИ
Политика , Кадровые назначения
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Политика
Мировые лидеры поздравляют Нурсултана Назарбаева с днем рож…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]