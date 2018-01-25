Экс-канцлер Германии Шредер собирается жениться в пятый раз – СМИ

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© AP Photo / Ahn Young-joon
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер собирается жениться в пятый раз, избранницей 73-летнего политика стала 48-летняя кореянка Ким Со Ён, сообщает Ria.ru со ссылкой на  агентство Dpa.

"Планируется сыграть свадьбу осенью", – приводит агентство слова Шредера. По словам экс-канцлера, место и точная дата свадьбы будут определены позже.

Избранница Шредера, в свою очередь, подтвердила южнокорейскому агентству Yonhap намерения пары, отметив, что план свадебных мероприятий будет обнародован позже.

Пара встречается уже несколько лет, Шредер и Ким Со Ён, которая работает представителем немецкой корпорации по развитию предпринимательства, живут на две страны – в Южной Корее и Германии.

Шредер заявил, что хотел бы выучить корейский язык и вести "нормальную жизнь" со своей избранницей. В настоящее время экс-канцлер находится в процессе развода со своей четвертой супругой Дорис Шредер-Корф. В этом браке у Шредера есть двое приемных детей. Дорис Шредер-Копф работает депутатом регионального ландтага (парламента) в Ганновере, в настоящее время она встречается с министром внутренних дел Нижней Саксонии Борисом Писториусом.

Ранее Шредер-Копф написала в соцсети Facebook, что отношения ее мужа с Ким Со Ён стали основной причиной разрыва их отношений со Шредером.

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