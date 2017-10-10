Экс-модель PlayBoy занялась продажей розовых гробов

Британская фотомодель и телеведущая Кэти Прайс решила начать производство гламурных розовых гробов. Стильные ящики от Кэти будут украшены стразами и скульптурой в виде большой груди с сияющими сосками, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.Когда-то Кэти Прайс рассказала, что хочет быть похороненной в хрустальном гробу под звуки собственной песни. Теперь же она решила заработать на идее блестящего похоронного аксессуара и выпустить собственную линейку гробов. В качестве рекламного слогана необычного товара выбрана фраза "Прах к праху, бюст к бюсту"."Каждый, кто имеет чувство юмора или одержим розовыми кристаллами, полюбит такие гробы", – Кэти ПрайсСтоит отметить, что 39-летняя британка успела поработать эротической моделью, телеведущей, певицей, писательницей, дизайнером и бизнесвумен. На сегодняшний день ее состояние оценивается в 40 миллионов фунтов.