Экс-ответсека Минтуризма РК обвиняют в краже 1,8 млн тенге у владелицы паба
Общество
Экс-ответственного секретаря Министерства туризма и спорта РК Хобланды (Рашида) Мусина обвиняют в краже, совершенной в крупном размере. В Байконурском районном суде № 2 Астаны началось главное судебное разбирательство по этому делу, сообщает Informburo.kz.
"Мы с подругой Даной ужинали у меня в заведении. Он (Мусин – прим. автора) подсел к нам. С ним была знакома моя подруга. В моей сумке были деньги. Я всегда оставляю подруге сумку. 10 минут меня где-то не было, отошла. Смотрю, подруга ушла в уборную, а сумка осталась на видном месте. Я подбежала, забрала сумку, а там уже нет денег. Я не поняла, спросила у подруги, может, она отнесла ее в машину. Она ответила, что не трогала. Я посмотрела записи с камер видеонаблюдения – у меня их вытащили", – рассказала обстоятельства произошедшего потерпевшая Айсулу Жачина.
По ее словам, она ждала, что 55-летний Хобланды Мусин вернет ей 1,8 млн тенге, но дальше обещаний дело не пошло. Украденные деньги девушка заняла у друга и планировала их вернуть наличными. В заявлении директор паба написала, что 1,8 млн тенге были 20-тысячными, 10-тысячными и тысячными купюрами. Из них 1,6 млн тенге были обмотаны резинкой, 80 купюр по 20 тысяч тенге.
Хобланды Мусин в суде признал вину частично. Экс-чиновник находится под подпиской о невыезде.
"Вину признаю частично, не признаю сумму ущерба 1,8 миллиона тенге. Признаю, что я взял, этой суммы мне не хватало для... я не помню какой счет был. Признаю 4 500 тенге", – заявил подсудимый.
Потерпевшая Айсулу Жачина рассказала в суде, что деньги ей так и не вернули. Подруга Дана, знавшая Мусина, переговорила с ним и его близкими, но безрезультатно. После очной ставки с чиновником к девушке приезжали люди, которые предлагали договориться. В итоге Хобланды Мусин и потерпевшая встретились на нейтральной территории. "Рашид Нургалиевич, сказал: "Поменяй показания. Я тебе отдам 1,8 млн тенге, но ты скажи, что я украл 4 500 тенге, так как по видео не видно", – пояснила Айсулу Жачина.
В тексте, подготовленном для потерпевшей, указывалось, что она просит простить Хобланды Мусина и оклеветала экс-чиновника. Девушка отказалась подписывать бумаги, стороны так и не пришли к соглашению.
"На следующий день я поехала в Алматинское УВД и спросила: "Откуда они знают мой номер мобильного телефона, мою квартиру? Непонятные люди приходят, ищут меня. Вызвали следователя Дильназ. Она сказала, что мои личные данные дала обвиняемому. Я ей сказала: "Разве вы имеете на это право?" Она промолчала", – заключила Айсулу Жачина.
По данным прокурора Еркегали Закирова, кража произошла в ночь с 25 на 26 июня. Хобланды Мусин в состоянии алкогольного опьянения подсел к столу к Айсулу и ее подруге в пабе Dublin. Около 23 часов он остался один за столом с личными вещами женщин. В этот момент Хобланды Мусин открыл сумку Айсулу и вытащил оттуда 1,8 млн тенге. Деньги он забрал с собой и ушел из заведения.
Безработный Хобланды Мусин в 2006-2007 годах работал вице-министром туризма и спорта РК. В 2007-2011 годах трудился ответственным секретарем Министерства туризма и спорта РК.