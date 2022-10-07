К семи годам заключения приговорили экс-первого заместителя секретаря Совбеза

Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов (экс-первый заместитель Секретаря Совета Безопасности) признан виновным по ст.185 ч.3 УК РК и приговорен к 7 годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вина других фигурантов уголовного дела Л.Скаковского (по ст. 175 ч.1 УК - государственная измена) и О.Ждан (по ст. 176 УК - шпионаж) полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно.

С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий, данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел разглашению не подлежат, добавили в КНБ.