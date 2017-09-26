Экс-полицейский встретил смехом приговор суда за взятку и избиение потерпевшего
В Уральске двоих полицейских осудили за взятку и избиение задержанного, сообщает Uralskweek.kz.
25 сентября младшие сержанты Марат Ахметгалиев и Айбек Серденов были признаны судом виновными в получении взятки и превышении служебных полномочий.
"С 22 апреля до 2 мая Ахметгалиев и Серденов в районе центрального рынка останавливали машины и без составления протокола брали у водителей деньги в размере 1 000–2 000 тенге. В сумме Ахметгалиев получил 5 000 тенге, а Серденов – 1 000 тенге. 30 апреля Ахметгалиев доставил в опорный пункт гражданина Демеуова для составления протокола и избил его. Потерпевший обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб грудной клетки, а потом обратился в полицию", – говорится в сообщении.
Так, за содеянное 23-летний Марат Ахметгалиев осужден по статье 366 "Получение взятки" и статье 362 "Превышение власти или должностных полномочий" и приговорен к 5 годам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 350 000 тенге с конфискацией имущества.
В свою очередь 26-летний Айбек Серденов осужден по статье 366 "Получение взятки" и приговорен к выплате штрафа в размере 70 000 тенге с конфискацией имущества.
Оба осужденных навсегда лишены права работать в государственных органах. В полиции они проработали меньше года.