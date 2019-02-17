Общество

Экс-полицейский выпрыгнул с третьего этажа в Уральске

Экс-полицейский, пытаясь избежать наказания за хулиганство, выпрыгнул с третьего этажа здания управления полиции Уральска, передает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции ЗКО, 16 февраля в управление полиции города был доставлен 43-летний Альбек Ергазиев для возбуждения административного производства за совершение хулиганских действий. 13 февраля он во время проведения отчетной встречи акима Уральска встав с места и растолкав сидящих, стал громогласно и нецензурно выражаться, после чего был задержан полицейскими за хулиганство.

"При составлении протокола А. Ергазиев находясь в служебном кабинете, расположенном на третьем этаже управления полиции, с целью избежания ответственности, неожиданно открыл окно и выпрыгнул на улицу. В результате он получил травму. В дальнейшем для оказания медицинской помощи был доставлен в городскую многопрофильную больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование. За совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, материалы в отношении А. Ергазиева направлены в специализированный административный суд Уральска. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 5 МРП либо административный арест до 10 суток.

Кроме того, при доставлении в управление Ергазиев не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, оказал физическое неповиновение. За данное правонарушение составлен протокол об административном правонарушении по ст. 667 ч. 1. "Невыполнение законных требований сотрудников ОВД". 

"А. Ергазиев ранее работал в ЛОВД на станции Уральска и был уволен из правоохранительных органов РК в 2017 году за грубое нарушение служебной дисциплины и нарушение требований Этического кодекса государственных служащих РК", – отметили в ДП ЗКО.  

Популярное

Все
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Google теперь способен переводить 1000 языков мира
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Адеми Серикбай впервые в истории казахстанского спорта стала призером Кубка мира по фехтованию
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Новый праздник появился в Казахстане
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира
Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
В Усть-Каменогорске спасли "кота-электрика"
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
В Караганде раскрыто жестокое убийство таксиста
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормово…
Общество
Названа средняя зарплата в Казахстане
Общество
Тенге, доллары, рубли: казахстанец пытался улететь за рубеж…
Общество
Жители газифицированных районов Астаны продолжают использов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]