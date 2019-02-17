Экс-полицейский выпрыгнул с третьего этажа в Уральске

Общество
Экс-полицейский, пытаясь избежать наказания за хулиганство, выпрыгнул с третьего этажа здания управления полиции Уральска, передает Kazpravda.kz.
Как сообщила пресс-служба департамента полиции ЗКО, 16 февраля в управление полиции города был доставлен 43-летний Альбек Ергазиев для возбуждения административного производства за совершение хулиганских действий. 13 февраля он во время проведения отчетной встречи акима Уральска встав с места и растолкав сидящих, стал громогласно и нецензурно выражаться, после чего был задержан полицейскими за хулиганство.
"При составлении протокола А. Ергазиев находясь в служебном кабинете, расположенном на третьем этаже управления полиции, с целью избежания ответственности, неожиданно открыл окно и выпрыгнул на улицу. В результате он получил травму. В дальнейшем для оказания медицинской помощи был доставлен в городскую многопрофильную больницу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование. За совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, материалы в отношении А. Ергазиева направлены в специализированный административный суд Уральска. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 5 МРП либо административный арест до 10 суток.
Кроме того, при доставлении в управление Ергазиев не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, оказал физическое неповиновение. За данное правонарушение составлен протокол об административном правонарушении по ст. 667 ч. 1. "Невыполнение законных требований сотрудников ОВД".
"А. Ергазиев ранее работал в ЛОВД на станции Уральска и был уволен из правоохранительных органов РК в 2017 году за грубое нарушение служебной дисциплины и нарушение требований Этического кодекса государственных служащих РК", – отметили в ДП ЗКО.
Как сообщила пресс-служба департамента полиции ЗКО, 16 февраля в управление полиции города был доставлен 43-летний Альбек Ергазиев для возбуждения административного производства за совершение хулиганских действий. 13 февраля он во время проведения отчетной встречи акима Уральска встав с места и растолкав сидящих, стал громогласно и нецензурно выражаться, после чего был задержан полицейскими за хулиганство.
"При составлении протокола А. Ергазиев находясь в служебном кабинете, расположенном на третьем этаже управления полиции, с целью избежания ответственности, неожиданно открыл окно и выпрыгнул на улицу. В результате он получил травму. В дальнейшем для оказания медицинской помощи был доставлен в городскую многопрофильную больницу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование. За совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, материалы в отношении А. Ергазиева направлены в специализированный административный суд Уральска. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 5 МРП либо административный арест до 10 суток.
Кроме того, при доставлении в управление Ергазиев не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции, оказал физическое неповиновение. За данное правонарушение составлен протокол об административном правонарушении по ст. 667 ч. 1. "Невыполнение законных требований сотрудников ОВД".
"А. Ергазиев ранее работал в ЛОВД на станции Уральска и был уволен из правоохранительных органов РК в 2017 году за грубое нарушение служебной дисциплины и нарушение требований Этического кодекса государственных служащих РК", – отметили в ДП ЗКО.