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Суд №2 Костаная вынес приговор экс-председателю Аулиекольского районного суда Бекжану Жамбулову. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса – вынесение заведомо неправосудного решения и получение взятки, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба АДГСПК, Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении председателя Аулиекольского районного суда.
27 мая приговором суда №2 г.Костанай он признан виновным по фактам превышения должностными полномочиями и вынесения заведомо неправосудного решения и осужден к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.