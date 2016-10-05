Экс-премьер Португалии стал фаворитом на пост генсека ООН

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Экс-премьер Португалии Антониу Гутерриш является безусловным фаворитом на пост следующего генсека ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"Об этом было объявлено по окончании заседания СБ, в ходе которого состоялся шестой раунд голосования", – сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на официальные источники.
В среду СБ ООН провел шестой раунд неформального голосования по кандидатурам на пост генерального секретаря ООН.
Предыдущие пять раундов представляли собой рейтинговое голосование, когда 15 членов СБ ООН помечали списки всех кандидатов своими отметками об одобрении, неодобрении или об отсутствии определенного мнения по данному кандидату.
Пять постоянных членов СБ ООН – Россия, КНР, Великобритания, Франция и США, которые обладают правом вето, в том числе на утверждение кандидатуры генсека ООН, смогут показать, собираются ли они блокировать ту или иную кандидатуру.
"Об этом было объявлено по окончании заседания СБ, в ходе которого состоялся шестой раунд голосования", – сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на официальные источники.
В среду СБ ООН провел шестой раунд неформального голосования по кандидатурам на пост генерального секретаря ООН.
Предыдущие пять раундов представляли собой рейтинговое голосование, когда 15 членов СБ ООН помечали списки всех кандидатов своими отметками об одобрении, неодобрении или об отсутствии определенного мнения по данному кандидату.
Пять постоянных членов СБ ООН – Россия, КНР, Великобритания, Франция и США, которые обладают правом вето, в том числе на утверждение кандидатуры генсека ООН, смогут показать, собираются ли они блокировать ту или иную кандидатуру.