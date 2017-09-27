Экс-премьера Таиланда осудили на пять лет тюрьмы за халатность

Политика
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фото с сайта AFP
Верховный суд Таиланда признал бывшего премьер-министра страны Йинглак Чиннават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорил ее к пяти годам лишения свободы, сообщает bbc.com.

По данным суда, халатность при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей обошлась стране по меньшей мере в 8 млрд долларов.

Йинглак Чинават была отправлена в отставку с поста премьера 7 мая 2014 года Конституционным судом Таиланда – за несколько недель до военного переворота в стране. Сама Чиннават отрицает все обвинения в свой адрес. Незадолго до оглашения вердикта она покинула страну и отправилась предположительно в Дубай.

Осужденная премьер-министр продолжает пользоваться популярностью у избирателей из бедных сельских районов. Однако ее не поддерживают избиратели, представляющие средний класс, и преимущественно образованное городское население.

Суд утверждает, что Чиннават знала, что сделка по залоговому выкупу риса была незаконной, однако ничего не предприняла для того, чтобы не допустить ее реализации.

"Это говорит о стремлении получить незаконную выгоду. Поэтому действия обвиняемой рассматриваются как халатное отношение к своим обязанностям", – говорится в заявлении суда.

Во время суда экс-премьер утверждала, что ее преследование носит политический характер. По ее словам, она не занималась программой по выкупу риса на ежедневной основе.

Решение суда создает довольно странный прецедент: фактически экс-премьер осуждена за политику, которая была одной из главных составляющих ее предвыборной программы.

Программа по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей была запущена после того, как Чиннават заняла пост премьера в 2011 году. Она была призвана способствовать решению проблемы бедности в сельских районах. Государство закупало рис у фермеров по цене, вдвое превышавшей рыночную. Эта программа негативно сказалась на экспорте риса из Таиланда: страна лишилась лидирующих позиций на мировом рынке, уступив Индии и Вьетнаму. По данным военных, страна тогда потеряла порядка 8 млрд долларов.

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