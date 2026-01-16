В Южной Корее суд в пятницу, 16 января, приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы по ряду обвинений, связанных с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Центральный окружной суд Сеула признал Юна виновным в том, что тот задействовал службу президентской охраны для воспрепятствования исполнению ордера на арест, который был законно выдан судом в рамках расследования обстоятельств объявления военного положения.

В ходе транслировавшегося по телевидению заседания суд также признал экс-президента виновным в фабрикации официальных документов и в несоблюдении предусмотренных законом процедур, обязательных для введения военного положения.

Это первое судебное решение по восьми уголовным делам, возбужденным против Юна в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение. Председательствующий судья отметил, что подсудимый злоупотребил своим влиянием на посту президента, чтобы не допустить исполнения законных судебных решений.

"Подсудимый злоупотребил своим огромным влиянием как президент, чтобы через сотрудников службы безопасности воспрепятствовать исполнению законных ордеров, фактически приватизировав государственных служащих, преданных Республике Корея, ради личной безопасности и личной выгоды", - заявил судья.

Адвокат Ю Джон Хва, выступая у здания суда сразу после оглашения приговора, сообщила, что защита намерена подать апелляцию. По ее словам, решение суда было принято "в политизированной манере".

В отдельном судебном процессе Юну может грозить сметрная казнь по обвинению в организации мятежа, связанного с объявлением военного положения без достаточных оснований. Сам он утверждает, что действовал в рамках президентских полномочий и стремился привлечь внимание к блокированию работы правительства оппозиционными партиями.

Юн отверг обвинения, по которым ему был вынесен приговор. По версии следствия, в январе прошлого года он забаррикадировался в своей резиденции и приказал службе безопасности не допускать следователей, за что ему грозило до десяти лет лишения свободы.

В итоге он был задержан со второй попытки с участием более 3000 полицейских. Это стало первым случаем ареста действующего президента в истории Южной Кореи.

Парламент страны при поддержке части депутатов из консервативной партии Юна в течение нескольких часов отменил его указ о военном положении, а затем объявил ему импичмент, временно отстранив от власти.

Окончательно Юн был смещен с поста в апреле прошлого года решением Конституционного суда, который постановил, что он нарушил обязанности президента.