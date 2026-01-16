Экс-президент Южной Кореи приговорен к пяти годам тюрьмы

В мире
51

В Южной Корее суд в пятницу, 16 января, приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к пяти годам лишения свободы по ряду обвинений, связанных с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Центральный окружной суд Сеула признал Юна виновным в том, что тот задействовал службу президентской охраны для воспрепятствования исполнению ордера на арест, который был законно выдан судом в рамках расследования обстоятельств объявления военного положения.

В ходе транслировавшегося по телевидению заседания суд также признал экс-президента виновным в фабрикации официальных документов и в несоблюдении предусмотренных законом процедур, обязательных для введения военного положения.

Это первое судебное решение по восьми уголовным делам,  возбужденным против Юна в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение. Председательствующий судья отметил, что подсудимый злоупотребил своим влиянием на посту президента, чтобы не допустить исполнения законных судебных решений.

"Подсудимый злоупотребил своим огромным влиянием как президент, чтобы через сотрудников службы безопасности воспрепятствовать исполнению законных ордеров, фактически приватизировав государственных служащих, преданных Республике Корея, ради личной безопасности и личной выгоды", - заявил судья.

Адвокат Ю Джон Хва, выступая у здания суда сразу после оглашения приговора, сообщила, что защита намерена подать апелляцию. По ее словам, решение суда было принято "в политизированной манере".

В отдельном судебном процессе Юну может грозить сметрная казнь по обвинению в организации мятежа, связанного с объявлением военного положения без достаточных оснований. Сам он утверждает, что действовал в рамках президентских полномочий и стремился привлечь внимание к блокированию работы правительства оппозиционными партиями.

Юн отверг обвинения, по которым ему был вынесен приговор. По версии следствия, в январе прошлого года он забаррикадировался в своей резиденции и приказал службе безопасности не допускать следователей, за что ему грозило до десяти лет лишения свободы.

В итоге он был задержан со второй попытки с участием более 3000 полицейских. Это стало первым случаем ареста действующего президента в истории Южной Кореи.

Парламент страны при поддержке части депутатов из консервативной партии Юна в течение нескольких часов отменил его указ о военном положении, а затем объявил ему импичмент, временно отстранив от власти.

Окончательно Юн был смещен с поста в апреле прошлого года решением Конституционного суда, который постановил, что он нарушил обязанности президента. 

#суд #Корея #экс-президент

Популярное

Все
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Будет медицинский кластер
Январская свекла поспеет в апреле
Джиу-джитсу, Янчик и пингвиненок
Жить на родной земле
Определены топ-5 спортсменов Национальной гвардии
Дипломам открывают границы
Президент подписал закон о банках и банковской деятельности в Казахстане
Дорога к победе длиной в 25 лет
Из Алматы до Эвереста на велосипеде
Наблюдать и наслаждаться
Лед прочный, а шапки лучше привязывать
Черно-белая память
О потенциале единого Парламента
Право выбора и проблема привычки
Крепость, ставшая горкой
Битвы дронов
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Тройной подарок
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Подотраслям предложено дружить
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

В Узбекистане начали платить за чтение книг
Почти 5 млн аккаунтов детей удалены в Австралии
В США объявили о создании «Совета мира» в секторе Газа
В Южной Корее вынесли приговор экс-президенту Юн Сок Ёлю

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]