Бывшего генерального директора ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Владимира Петрова, его заместителя Кайрата Кабылова и исполнительного директора Азамата Сембая взяли под стражу на два месяца, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Их задержали незадолго до того, как под следствием оказались главы «Самрук-Казыны» и КТЖ Нурлан Жакупов и Елжас Отыншиев.

– Они подозреваются в совершении коррупционного преступления. 11 и 12 ноября с санкции суда они содержатся под стражей – сроком на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, – сообщили в КНБ.

Напомним, в ноябре под следствием также оказались председатель правления фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и глава КТЖ Елжас Отыншиев.