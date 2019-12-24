Экс-сотрудника районного УГД осудили за мошенничество в Шымкенте

Общество
1812
Бывший ведущий специалист УГД по Каратаускому району г.Шымкент осужден за мошенничество, передает Kazpravda.kz.    

Ранее завершено досудебное расследование в отношении ведущего специалиста УГД по Каратаускому району г.Шымкент Пернеева Ш. по подозрению в совершении коррупционного преступления.

"Он обманным путем завладел автомашиной марки "Тойота Лэнд Крузер 100" стоимостью 5 млн тенге, принадлежащей руководителю ТОО, под предлогом оказания содействия в признании банкротства ТОО", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

23 декабря т.г. приговором Абайского районного суда г.Шымкент Пернеев Ш. осужден к лишению свободы сроком на 3,5 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Популярное

Все
Формализмом не пахло, формализмом несло!
На партийном поле перемены
Героизм, самоотверженность и взаимовыручку проявляют жители Риддера, чтобы спасти город от замерзания
Услышан глас народа
Чтоб избежать аварий и смертельных травм
Новый вуз вместо старых двух
Потенциал, требующий раскрытия
На здоровье!
Не предавать забвению
Серебряный уровень Астаны
РК – ЕС: сохранять динамику отношений
Платить или не платить? Вот главный вопрос, который по сей день волнует столичных водителей, оставляющих своих железных коней под знаками 5.15 «Место стоянки» и 7.8 «Платные услуги»
Сохранить темп реформ
«За окном дикие минуса»
Выставили на мороз
Была свободной «без», а станет «с»
Выборы: перезагрузка
Вернули государству
Минус один детский сад
Жарайсың, Елена!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Накатавшая новые штрафы "VIP-казашка" из Каскелена осталась без авто
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Ей 76 и она – профессиональный медиатор
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки
В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата

Читайте также

Общество
Восемь тонн этилового спирта изъяли у жителя Жамбылской обл…
Общество
Разыскиваемого 5 лет узбекистанца арестовали в Таразе
Общество
Генпрокуратура начала изучать архивные материалы дела Челаха
Общество
Студентки колледжа закладывали наркотики в подъездах домов …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]