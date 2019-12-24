Экс-сотрудника районного УГД осудили за мошенничество в Шымкенте

Бывший ведущий специалист УГД по Каратаускому району г.Шымкент осужден за мошенничество, передает Kazpravda.kz
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Ранее завершено досудебное расследование в отношении ведущего специалиста УГД по Каратаускому району г.Шымкент Пернеева Ш. по подозрению в совершении коррупционного преступления.
"Он обманным путем завладел автомашиной марки "Тойота Лэнд Крузер 100" стоимостью 5 млн тенге, принадлежащей руководителю ТОО, под предлогом оказания содействия в признании банкротства ТОО", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
23 декабря т.г. приговором Абайского районного суда г.Шымкент Пернеев Ш. осужден к лишению свободы сроком на 3,5 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.