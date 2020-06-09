Экс-супруг подает иски на жену, которую держал в заложниках

Общество
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скриншот с видео
Неожиданное продолжение истории с захватом заложницы в Уральске. Теперь женщина сама оказалась на скамье подсудимых. Ее обвиняют в клевете и оскорблении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Иск подал бывший супруг, который и удерживал Ираиду Ислямгалиеву в заложниках в ноябре прошлого года. Тогда он больше шести часов держал в напряжении все оперативные службы, угрожал убить женщину и нанес ей ножевое ранение. На захватчика завели уголовное дело. Но и на его жертву посыпались иски.

Теперь уже бывший муж регулярно пишет заявления в полицию, обвиняя супругу то в мошенничестве, то в доведении до самоубийства. А сейчас он оскорблен предсмертной запиской женщины. Она написала ее, опасаясь расправы. В тексте называет экс-супруга маньяком и подонком. Тот за это потребовал наказать ее за клевету и оскорбление.

Примечательно, что на фоне этих семейных разбирательств дело о захвате заложницы до суда не дошло до сих пор.

"Всегда уходил от наказания. Даже когда приехал с обрезом к моему дому, его приговор был – штраф. После этого он вообще озверел. Он сказал, что ему все с рук сойдет… Я не собираюсь забирать заявление. Он ответит за все, что он сделал! Как бы он ни пугал и что бы он ни делал", - говорит женщина.

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