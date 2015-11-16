Экс-тренер футбольной сборной Казахстана вывел Венгрию в финал ЕВРО 

Подопечные наставника Бернда Шторка в следующем году сыграют в финальной стадии чемпионата Европы, передает Kazpravda.kz
Немецкий специалист за время своей работы в нашей стране не снискал славы у болельщиков и не смог вывести на новый уровень отечественную дружину. Теперь же Шторк производит фурор с игроками из Венгрии. В двухматчевом противостоянии потомки Атиллы выиграли у Норвегии и заслуженно завоевали путевку в финальную часть континентального первенства.
В первом матче Венгрия одолела на выезде скандинавов с минимальным преимуществом 1:0. В повторном поединке счет также был в пользу венгров, которые на родном стадионе отпраздновали успех со счетом 2:1.
Напомним, что Шторк возглавил сборную Венгрии в июле текущего года, а в Казахстане на посту наставника главной команды страны проработал в период с 2008 по 2010 год. За это время наша сборная провела 14 поединков, в которых потерпела 11 поражений и одержала 3 победы при разнице забитых и пропущенных мячей 12-35.