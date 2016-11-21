Экс-вице-министр здравоохранения назначена замакима ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил активу своего нового заместителя по социальным вопросам Асем Нусупову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный центр ВКО (выполняет функции пресс-службы акима).
На этом посту она сменила Жаксылыка Омара, перешедшего на должность замакима Алматинской области.
Согласно биографической справке, Нусупова родилась 1 мая 1975 года. В 1996 году окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "экономист, специалист в области менеджмента". В 1998 году окончила магистратуру данного вуза по специальности "экономика".
Трудовой путь начала в 1997 году экспертом-аналитиком консалтинговой компании. Затем работала экономическим обозревателем еженедельника "Деловая неделя", преподавателем в КазНУ им. аль-Фараби.
На государственной службе Асем Нусупова с 2001 года. Работала главным экспертом отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности РК, заведующей сектором Центра системных исследований Администрации Президента, советником министра финансов, советником Премьер-Министра. С 2005 по 2007 год была заведующей сводным аналитическим отделом Канцелярии Премьер-Министра. С января по декабрь 2008 года работала вице-министром здравоохранения.
До назначения заместителем акима ВКО занимала должность заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл".