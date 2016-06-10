Экс-замакима Костаная Аракеляну смягчили приговор

Сегодня Костанайский областной суд пересмотрел приговор в отношении экс-заместителя акима Костаная Фрунзика Аракеляна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам рассмотрения в суде апелляционной инстанции приговор суда №2 Костаная от 7 апреля текущего года в отношении Аракеляна был изменен в части назначенного ему наказания. При этом судебная коллегия областного суда учла, что осужденный Аракелян изменил свою позицию, признав себя полностью виновным в содеянном. Тем самым он изобличил и своего соисполнителя Шинкина (экс-руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата), который отрицал и отрицает свою причастность к получению взятки. Коллегией была применена ст. 55 ч. 4 УК РК, и назначенное наказание в виде 7 лет лишения свободы снижено до 3 лет 6 месяцев лишения свободы", – указывается в сообщении суда.
Судом апелляционной инстанции в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание осужденного Аракеляна, установлено следующее: - возмещение взысканного судом первой инстанции штрафа в размере 300 тысяч тенге; - полное признание вины и раскаяние в содеянном; - наличие тяжелого заболевания у его супруги в виде "микроаденомы гипофиза", то есть опухоли головного мозга; - наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, страдающих также рядом заболеваний; - сам осужденный также имеет заболевание в виде "атопической бронхиальной астмы"; - положительно характеризуется.
Суд также рассмотрел апелляцию осужденных Жениса Шинкина (осужден на 9 лет), директора ТОО "СМУ-2010" Бобровного и их защитников.
Взысканную с Шинкина и Бобровного солидарно в пользу ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Костаная" в счет возмещения ущерба сумму в размере 10 274 138 тенге областной суд снизил до 7 274 144 тенге.
В остальной части приговор оставлен без изменения.