Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота

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В Усть-Каменогорске к 4 годам лишения свободы осуждены бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» Рахимжанов А.А. и Нуртазин Д.М., организовавшие незаконную добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

По информации агентства, для этих целей они использовали подконтрольное ТОО «EastGoldStone», имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых. Добычу вели тяжелой техникой - экскаваторами, погрузчиками, самосвалами, а также промывочным оборудованием.

Объем незаконно добытого золота превысил 15 кг, его стоимость составила более 844 млн теңге. В ходе следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебра стоимостью 382 млн тенге.

Преступная деятельность нанесла существенный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га. Кроме того, уничтожены и повреждены деревья и кустарники, относящиеся к государственному лесному фонду. Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн теңге, отметили в АФМ.

Судом конфисковано имущество стоимостью 372 млн тенге - 4 грузовых автомобиля, 2 экскаватора, 2 погрузчика, гидроход, а также наличные деньги в сумме 10 млн теңге и 56 тыс. долларов США, добавили в агентстве.