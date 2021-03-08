Экс-жена богатейшего человека в мире вышла замуж за школьного учителя

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Бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, миллиардерша Маккензи Скотт вышла замуж за американского учителя Дэна Джуэтта. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Rbc.ru
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Подтверждение появилось на личной странице Скотт на сайте филантропической компании "Клятва дарения" (Giving Pledge). Ее участники обещают отдать на благотворительность не меньше половины своего состояния.
Дэн Джуэтт написал, что присоединяется к Скотт в ее благотворительных начинаниях и разделяет эту клятву.
"Странно писать о готовности в течение жизни отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Ведь я никогда не стремился собрать такое богатство, которое потребовалось бы для того, чтобы сказать, что такая вещь будет иметь особое значение", – отметил он.
Джуэтт добавил, что теперь, по счастливому стечению обстоятельств, женат на одной из самых щедрых и добрых людей, кого он знает, и это поможет ему пожертвовать большие суммы на благо других.
Источник The Wall Street Journal указал, что мужчина работал в частной школе Сиэтла. Как пишет газета, Скотт сообщила на своей странице автора на Amazon, что теперь "живет в Сиэтле со своими четырьмя детьми и мужем Дэном".
Безос официально развелся с Маккензи Скотт в июле 2019-го. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%. Осенью 2020 года Скотт стала самой богатой женщиной в мире в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивалось в $68 млрд. По данным Forbes, сейчас оно составляет $53 млрд. В составленном журналом рейтинге богатейших людей мира, который обновляется в реальном времени, Скотт занимает 22-е место.
Скотт присоединилась к Giving Pledge после развода с Безосом. Как пишет The Wall Street Journal, в декабре 2020-го женщина сообщила, что за последние четыре месяца пожертвовала более $4 млрд. По словам Скотт, эта сумма была разделена между 384 организациями во всех 50 штатах США, в Пуэрто-Рико и Вашингтоне (округ Колумбия). Среди получателей оказались "обеспечивающие основные потребности" человека организации, распространяющие еду нуждающимся, фонды чрезвычайной помощи и службы поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Она также перечислила деньги организациям, которые борются с "долгосрочным систематическим неравенством", например занимаются вопросами образования и трудоустройства малообеспеченных и защитой прав тех, кто столкнулся с дискриминацией.
В июле Скотт пожертвовала еще $1,7 млрд организациям, занятым в сфере здравоохранения, борьбы с расовым и гендерным неравенством и продвижения прав ЛГБТ-сообщества. За ее активное участие в благотворительной деятельности Forbes включил Скотт в рейтинг самых влиятельных женщин мира.