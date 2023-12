Экс-жена богатейшего человека в мире вышла замуж за школьного учителя

Фото с сайта newyorker.com

Бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, миллиардерша Маккензи Скотт вышла замуж за американского учителя Дэна Джуэтта. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Rbc.ru Подтверждение появилось на личной странице Скотт на сайте филантропической компании "Клятва дарения" (Giving Pledge). Ее участники обещают отдать на благотворительность не меньше половины своего состояния.Дэн Джуэтт написал, что присоединяется к Скотт в ее благотворительных начинаниях и разделяет эту клятву."Странно писать о готовности в течение жизни отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Ведь я никогда не стремился собрать такое богатство, которое потребовалось бы для того, чтобы сказать, что такая вещь будет иметь особое значение", – отметил он.Джуэтт добавил, что теперь, по счастливому стечению обстоятельств, женат на одной из самых щедрых и добрых людей, кого он знает, и это поможет ему пожертвовать большие суммы на благо других.Источник The Wall Street Journal указал, что мужчина работал в частной школе Сиэтла. Как пишет газета, Скотт сообщила на своей странице автора на Amazon, что теперь "живет в Сиэтле со своими четырьмя детьми и мужем Дэном".Безос официально развелся с Маккензи Скотт в июле 2019-го. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon, или 4%. Осенью 2020 года Скотт стала самой богатой женщиной в мире в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивалось в $68 млрд. По данным Forbes, сейчас оно составляет $53 млрд. В составленном журналом рейтинге богатейших людей мира, который обновляется в реальном времени, Скотт занимает 22-е место.Скотт присоединилась к Giving Pledge после развода с Безосом. Как пишет The Wall Street Journal, в декабре 2020-го женщина сообщила, что за последние четыре месяца пожертвовала более $4 млрд. По словам Скотт, эта сумма была разделена между 384 организациями во всех 50 штатах США, в Пуэрто-Рико и Вашингтоне (округ Колумбия). Среди получателей оказались "обеспечивающие основные потребности" человека организации, распространяющие еду нуждающимся, фонды чрезвычайной помощи и службы поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Она также перечислила деньги организациям, которые борются с "долгосрочным систематическим неравенством", например занимаются вопросами образования и трудоустройства малообеспеченных и защитой прав тех, кто столкнулся с дискриминацией.В июле Скотт пожертвовала еще $1,7 млрд организациям, занятым в сфере здравоохранения, борьбы с расовым и гендерным неравенством и продвижения прав ЛГБТ-сообщества. За ее активное участие в благотворительной деятельности Forbes включил Скотт в рейтинг самых влиятельных женщин мира.