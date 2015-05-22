Эксгибиционист арестован в Астане

Разгуливающий по улицам Астаны голый мужчина арестован на трое суток. Такое решение судья постановил с учетом характера совершенного правонарушения и личности виновного в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям Управления административной полиции ДВД Астаны Ларису Красникову.
"Постановлением судьи Специализированного межрайонного административного суда Астаны Каната Иманалиева 41-летний житель столицы арестован на трое суток", – сообщили в Управлении административной полиции ДВД Астаны.
Как поясняют в распространенном сообщении, 17 мая в социальной сети Instagram появилось видео, на кадрах которого обнаженный мужчина прогуливался вдоль улицы Валиханова, не реагируя на кричащих ему вслед прохожих.
"В тот же день правонарушитель был задержан полицейскими и доставлен в УВД района "Алматы", где в отношении него было возбуждено административное производство по части 1-й статьи 434 КР КоАП (мелкое хулиганство). Собранный административный материал был передан в суд", – рассказала старший инспектор.
По информации сотрудника ДВД, в судебном заседании правонарушитель признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.
Свое наказание любитель прогулок голышом отбывает в спецприемнике для административно-арестованных ДВД.