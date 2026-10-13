Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцы все чаще выбирают отдых внутри страны, а туристская отрасль становится важной частью экономики. Что изменилось за эти годы и какие проблемы еще предстоит решить, в интервью Kazpravda.kz рассказал вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев.

— Мирас Калиевич, если сравнить Казахстан сегодняшний и семилетней давности, насколько изменилась туристская отрасль?

— Думаю, изменения заметны каждому, кто путешествует по Казахстану. Сегодня у нас гораздо больше возможностей для отдыха: появляются новые гостиницы, базы отдыха, интересные маршруты, развивается сервис. И это подтверждается цифрами. В 2019 году услугами мест размещения воспользовались 4,7 млн внутренних туристов. По итогам 2025 года их количество достигло 8,66 млн человек. То есть за семь лет рост составил 84,4%. В целом за прошлый год гостиницы, базы отдыха и другие объекты размещения обслужили 10,09 млн посетителей, включая иностранных гостей.

Положительная динамика сохраняется и в этом году. За первое полугодие 2026 года услугами мест размещения воспользовались 4,77 млн человек, из которых 4,13 млн — внутренние туристы. Но для нас важны не только показатели турпотока. За семь лет налоговые поступления от туристской отрасли увеличились со 160 до 630 млрд тенге, а количество занятых в сфере туризма — с 460 до 650 тысяч человек. То есть туризм сегодня — это не только отдых и путешествия. Это новые рабочие места, развитие бизнеса и дополнительные доходы для регионов.

— Казахстанцы стали чаще путешествовать по стране. А успевает ли за этим спросом гостиничный бизнес?

— За последние годы гостиничный рынок действительно заметно вырос. Если в 2019 году в Казахстане было 3 592 объекта размещения, то к концу 2025 года их стало 4 482. Это почти на 25% больше. Одновременно вместимость гостиниц и других объектов размещения увеличилась со 181 тысячи до 233 тысяч койко-мест. А уже в первом полугодии 2026 года в стране работали 4 687 объектов общей вместимостью около 243 тысяч койко-мест. Причем меняется не только количество, но и сам рынок. В Казахстане расширяют присутствие международные гостиничные сети, такие как Hilton, Marriott, Accor и другие.

Появляются новые форматы размещения — от современных городских отелей до загородных комплексов и глэмпингов. Для туристов это означает больший выбор. А для рынка — более высокую конкуренцию и новые стандарты обслуживания. Радует и развитие отечественных компаний. Сегодня у нас появляются интересные проекты в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса. Например, Pana Asia, Sun Group Asia, Auyl и другие казахстанские бренды, которые предлагают собственные концепции и развивают культуру гостеприимства. Это хороший показатель того, что в стране формируется своя индустрия, способная конкурировать по качеству и создавать интересные продукты.

— А насколько туристская отрасль стала привлекательнее для инвесторов? Есть ли ощутимый экономический результат?

— Интерес бизнеса к туризму действительно растет, и это видно по инвестициям. В 2019 году в отрасль было вложено 502 млрд тенге, а по итогам 2025 года — уже 1,26 трлн тенге. То есть за семь лет инвестиции выросли в 2,5 раза. Только в прошлом году было реализовано 95 инфраструктурных проектов общей стоимостью 345 млрд тенге. Растут и доходы объектов размещения. Если в 2019 году объем оказанных ими услуг составлял 121 млрд тенге, то в 2025 году — 350,6 млрд тенге. Это практически трехкратный рост.

Но самое важное — туризм дает заработать не только гостиницам. Когда человек приезжает отдыхать, он пользуется транспортом, ходит в кафе, покупает местную продукцию, заказывает экскурсии. Поэтому развитие туризма особенно важно для регионов. Даже один новый туристский объект может создать рабочие места и обеспечить дополнительный спрос на услуги местных предпринимателей.

— При этом открыть гостиницу или построить туристский комплекс — удовольствие не из дешевых. Как государство помогает бизнесу?

— Это действительно затратные проекты, особенно если речь идет о строительстве за пределами крупных городов, где зачастую нет необходимых инженерных сетей. Поэтому в Казахстане действуют семь мер государственной поддержки туристского бизнеса. Они предусматривают возмещение части затрат на строительство и реконструкцию туристских объектов, развитие придорожного сервиса, приобретение туристских автобусов и оборудования для горнолыжных курортов, а также субсидирование содержания санитарно-гигиенических узлов.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться инструментами льготного финансирования через фонд «Даму», в том числе программой «Өрлеу», которая поддерживает инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса. Для инвесторов также предусмотрены преференции в рамках инвестиционных контрактов и соглашений об инвестициях. В зависимости от условий проекта это могут быть налоговые и таможенные льготы, государственные натурные гранты и другие инструменты.

Есть и важные изменения в вопросах инфраструктуры. Теперь местные исполнительные органы могут проектировать, строить и обслуживать инженерные сети к туристским объектам, в том числе за пределами населенных пунктов и на особо охраняемых природных территориях. Это особенно важно для национальных парков и отдаленных туристских зон. Ведь иногда инвестор готов построить хороший объект, но отсутствие электричества, воды или дороги становится серьезным препятствием. Поэтому наша задача — не просто поддержать бизнес финансово, но и помочь создать условия, в которых новые проекты действительно смогут работать.

— Многие туристы говорят, что главная проблема отдыха в Казахстане — добраться до места назначения. Что меняется в этом направлении?

— Согласен, транспортная доступность — один из ключевых вопросов. У нас много красивых мест, но не до всех можно быстро и удобно добраться. Поэтому сейчас реализуются крупные проекты, которые должны изменить ситуацию. В частности, по поручению Главы государства строятся три новых аэропорта в туристских зонах Кендерли, Катон-Карагай и Зайсан.

Аэропорт Кендерли позволит улучшить доступ к побережью Каспийского моря и создаст новые возможности для развития курортной зоны в Мангистауской области. Аэропорты Катон-Карагай и Зайсан сделают доступнее природные достопримечательности Восточного Казахстана. Это особенно важно для развития экологического туризма. Одновременно модернизируются действующие аэропорты. За последние годы новые терминальные комплексы появились в Алматы, Кызылорде и Шымкенте.

Большая работа ведется и на железной дороге. В стране реализуется программа реконструкции 124 железнодорожных вокзалов. По данным на август 2026 года, работы завершены на 72 объектах. Обновляются здания, залы ожидания, платформы, системы навигации, создаются более комфортные условия для пассажиров. Кроме того, в 2026 году предусмотрено субсидирование авиарейсов по направлениям Балхаш, Урджар и Ушарал. Это важно для тех, кто планирует отдых на озерах Балхаш и Алаколь. В конечном итоге мы хотим, чтобы путешествие по Казахстану начиналось с комфортной дороги, а не с трудностей, которые приходится преодолевать по пути.

— А что меняется в самих туристских регионах? Ведь комфортный отдых — это не только гостиница и дорога.

— Конечно. Туристу важно, чтобы на месте были элементарные удобства: чистый пляж, санитарные узлы, понятная навигация, возможность получить информацию и помощь. За 2021–2025 годы в Казахстане установили 483 санитарно-гигиенических узла. Только за последний год обустроено порядка 10 пляжных зон в курортных дестинациях. Сегодня в стране работают 23 визит-центра и 11 туристских информационных центров. Кроме того, в 10 ключевых регионах созданы самостоятельные управления туризма.

Отдельный вопрос — безопасность. С 2019 года в Казахстане работает туристская полиция. Ее сотрудники помогают путешественникам, консультируют гостей и обеспечивают порядок в популярных туристских местах. Мы также видим, что казахстанцы стали намного чаще отдыхать на природе. Если в 2019 году национальные природные парки посетили 1,38 млн человек, то в 2025 году — уже 3,6 млн. Это рост в 2,6 раза. Поэтому важно не только развивать новые маршруты, но и сохранять природу, обеспечивать безопасность и создавать комфортные условия для посетителей.

В этом году также приняты законодательные изменения, предусматривающие бесплатное посещение национальных природных парков детьми до 18 лет, совершенствование регулирования деятельности гидов и внедрение «зеленого коридора» для туристских автобусов.

— Сейчас в Казахстане проходит все больше фестивалей, концертов и гастрономических мероприятий. Насколько они влияют на развитие туризма?

— Сегодня люди путешествуют не только ради красивых мест, но и ради впечатлений. И мы видим, что крупные концерты и фестивали становятся отдельным поводом приехать в Казахстан. Хороший пример — выступления мировых звезд. В 2025 году Казахстан принимал Jennifer Lopez и Backstreet Boys. На музыкальных мероприятиях также выступали Robbie Williams, Alan Walker и Craig David.

В 2026 году концертная афиша стала еще насыщеннее. Среди международных артистов — Deep Purple, Megadeth, Ricky Martin и Enrique Iglesias. Такие события привлекают внимание не только казахстанцев, но и иностранных гостей. Многие специально приезжают на концерт, а заодно знакомятся с городом, посещают рестораны, достопримечательности и остаются на несколько дней. Поэтому эффект от крупных концертов выходит далеко за пределы самой площадки. Дополнительный поток гостей получают гостиницы, рестораны, транспортные компании и другие представители бизнеса.

При этом мы развиваем не только концертный, но и событийный туризм в целом. В 2026 году при координации Министерства запланировано 55 крупных мероприятий. Из них уже состоялись 43, которые собрали более 1 млн участников. Информационный охват превысил 250 млн пользователей. Это и музыкальные фестивали, и гастрономические праздники, и культурные события, которые знакомят гостей с традициями и особенностями наших регионов. Нам важно, чтобы у каждого региона были свои узнаваемые мероприятия, ради которых люди готовы планировать путешествие. Ведь чем больше интересных событий проходит в Казахстане, тем больше причин у туристов приехать к нам и захотеть вернуться снова.

— Новые гостиницы, рестораны, туристские комплексы требуют специалистов. А хватает ли Казахстану профессиональных кадров?

— Это один из самых важных вопросов. Можно построить красивый отель и купить современное оборудование, но впечатление гостя во многом зависит от людей, которые его встречают и обслуживают. Сегодня более 60 вузов Казахстана готовят специалистов для туристской отрасли. В общей сложности по профильным направлениям обучаются свыше 15 тысяч студентов.

За последние годы расширились возможности туристского образования. Важным шагом стало открытие в Туркестане Международного университета туризма и гостеприимства — первого специализированного вуза такого профиля в Казахстане.

Сегодня здесь обучаются 2 772 студентов и магистрантов. Университет готовит специалистов для гостиничного и ресторанного бизнеса, туристских компаний и других направлений индустрии гостеприимства.

Нам важно, чтобы выпускники приходили в отрасль не только с дипломом, но и с практическими навыками, знанием языков и пониманием современных стандартов обслуживания. Ведь турист может забыть какие-то детали поездки, но хорошее отношение и качественный сервис запоминаются надолго.

— Если посмотреть на результаты последних семи лет, насколько Казахстан продвинулся на международной туристской карте? И что еще предстоит сделать?

— Думаю, здесь важно смотреть не только на наши внутренние показатели, но и на международные оценки.

Например, в 2024 году Казахстан поднялся сразу на 14 позиций в Индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума, заняв 52-е место среди 119 стран. В предыдущем выпуске рейтинга мы находились на 66-й позиции. Это говорит о том, что изменения в туристской отрасли получают отражение и в международных оценках.

Но мы понимаем, что впереди еще много работы. У нас по-прежнему есть вопросы по инфраструктуре, транспортной доступности, качеству сервиса и развитию отдельных туристских территорий. В соответствии с Национальным планом развития Казахстана к 2029 году количество внутренних туристов, пользующихся услугами мест размещения, должно достигнуть 11 млн человек. Для этого обновлена Концепция развития туристской отрасли на 2023–2029 годы, которая предусматривает 66 мероприятий по шести направлениям.

Мы также уделяем внимание цифровизации. В перспективе планируется использовать данные мобильных операторов для более точного учета туристских потоков. Это поможет лучше понимать, какие направления наиболее востребованы и где необходимо развивать инфраструктуру. За эти годы многое изменилось. Казахстанцы стали чаще путешествовать по своей стране, бизнес активнее вкладывает средства в туризм, появляются новые направления отдыха.

Но для меня главный показатель развития туризма — это не только статистика. Важно, чтобы человек мог без лишних сложностей добраться до места отдыха, получить хороший сервис, чувствовать себя в безопасности и захотеть вернуться снова. Именно к этому мы и стремимся.



