​Экскурсия для красавиц

Для них управлением туризма организован информационный тур «Бурабай – жемчужина Казахстана». Гости побывали в самых красивых местах Щучинско-Боровской курортной зоны. Горы, озера, культурно-архитектурный комплекс на поляне Абылай-хана, Иманаевский ручей (водопад) произвели на них неизгладимое впечатление.

Ожидается, что конкурсантки проведут товарищеский матч на стадионе «Астана-Арена», а также посетят официальный прием в посольстве Армении, столица которой принимала конкурс в прошлом году.