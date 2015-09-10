Экскурсия для ветеранов

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Сергей ГОРОВ, Экибастуз
Ветераны труда, многие из которых в той или иной степени принимали участие в строительстве и развитии Экибастуза, посетили его новые производства: ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», «R.W.S. BINDING», «Проммашкомплект», «R.W.S. Concrete», «R.W.S. Wheelset», кирпичный завод ТОО «Вершина».
В ходе их осмотра почетные гости задавали вопросы, а руководители предприятий рассказывали о проводимой работе, направлениях деятельности, успехах и реализации крупных проектов, внедрении современных технологий в сфере производства вагонов, пластиковых элементов рельсового скрепления, стрелочных переводов и железнодорожных колес, преднапряженного железобетонного бруса, железнодорожных осей и формирования колесных пар, изготовлении кирпичей.
Кроме того, ветераны Павлодара побывали в теннисном корте «Екібастұз», в ледовом корте ТОО «Промсервис-­Отан», в детской музыкальной школе им. Глинки, построенной по поручению Президента страны.
Глава города показал гос-тям новую поликлинику № 2, 19-й жилой микрорайон, где восстановлены все ранее брошенные дома, детский спортивно-игровой комплекс из пяти модулей: мини-футбольного поля с искусственным покрытием, баскетбольной площадки, скейтборд-парка, игровой площадки, секции спортивных сооружений и тренажеров.
Всем аксакалам были вручены подарки и фото на память. В свою очередь они поблагодарили Александра Вербняка за интересное и памятное мероприятие и пожелали городу горняков, энергетиков и железнодорожников расти и развиваться дальше.

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