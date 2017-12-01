​Экскурсия о главном

На малой родине

Бывший Каскеленский, а ныне Карасайский район, образованный в 1935 году, расположен к западу от Алматы в живописной предгорной зоне Заилийского Алатау. Сегодня здесь наблюдается настоящий инфраструктурный бум. Район занимает лидирующие позиции в Жетысу по темпам аграрного и промышленного производства, жилищного строительства, развитию туризма и других отраслей. Растет число фабрик, заводов, теплиц, возводятся школы, больницы, спортивные комплексы. Местные крестьянские хозяйства выполняют роль продовольственного пояса вокруг Алматы, круглый год снабжая горожан мясом, молоком, фруктами, овощами.

Как рассказал аким района Махаббат Бигельдиев, промышленный сектор выпускает почти треть всей продукции области. Действует около 20 крупных предприятий по производству продуктов питания, стройматериалов, развивается Шамалганская индуст­риальная зона. Существенный вклад в экономику вносят свыше 13 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Поступ­ления от них составляют львиную долю местного бюджета – 57,5%. В этой сфере заняты свыше 50 тыс. человек, или каждый пятый местный житель.

Впрочем, этот жилой массив всегда привлекал людей энергичных, трудолюбивых и предприимчивых. Не случайно многие алматинцы покупают в Карасайском районе земельные участки, строят дома, вкладывают деньги в сельскохозяйственные проекты. По уровню жизни сельчане догнали и даже перегнали жителей некоторых крупных городов: среднемесячная зарплата достигла 140 тыс. тенге, и этот показатель выше, чем во многих областях республики. Цены на рынке жилья в пригородных селах почти сравнялись с алматинскими.

Прямо на глазах преображаются районный центр Каскелен и расположенный рядом поселок Шамалган, в котором родился и вырос Глава государства. За последние годы на малой родине Президента­ появился ряд современных жилых комплексов и торгово-развлекательных центров. Можно без преувеличения сказать, что эти населенные пункты – самые благоустроенные в Алматинской области: проведена полная газификация, все улицы асфальтированы, к домам подведены центральные водопровод и отопление.

В числе достопримечательностей Каскелена – памятники батырам Карасаю, Наурызбаю, Свято-Михайловский храм, Аллея памяти и Вечный огонь, а также университет им. Сулеймана Демиреля, который считается видным объектом архитектурного модернизма. Но, конечно, главной визитной карточкой города служит районный историко-краеведческий музей, в котором насчитывается около 2 000 ценных фотографий и экспонатов, отражающих историческое прошлое Жетысу. Представлены археологические находки, предметы старины, доспехи батыров, книги об известных земляках, деятелях культуры, ветеранах Великой Отечественной войны.

Круг учения

Круглый год музей принимает делегации гостей из всех регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Так, в преддверии Дня Первого Президента РК здесь побывала группа алматинских студентов и школьников. Познавательную экскурсию для отличников учебы устроил один из частных образовательных фондов.

Музей привлекателен тем, что раньше в его здании располагалась средняя школа-интернат им. Абая, которую в 1958 году с золотой медалью окончил Нурсултан­ Назарбаев.­ Собран богатейший материал, рассказывающий о юных годах Президента,­ а также его деятельности на посту руководителя страны. Ребята пришли в восторг, посидев за партой, за которой учился сам Глава государства, им показали уникальную фотографию маленького Нурсултана с родителями, сделанную накануне его первого звонка. Особый интерес школьников вызвал табель успеваемости.

Как сообщили гиды-экскурсоводы, в те годы школа-интернат им. Абая была единственной казахской в Каскелене, причем по качест­ву учебного процесса занимала лидирующие позиции в области. Квалифицированные педагоги и строгие воспитатели дали ребятам хорошую путевку во взрос­лую жизнь. В эту школу Нурсултан­ Назарбаев­ перевелся, окончив 9 классов в родном селе Шамалган. Новичок сразу завое­вал авторитет среди сверстников, проявив хорошие организаторские способности.

Впрочем, лучше всех о том, чем увлекался в юношеские годы Глава государства, знает учитель Первого Президента, фронтовик Сейтхан Исаев, перешагнувший ныне вековой рубеж. Пользуясь случаем, мы побывали в гостях у ветерана, проживающего в Каскелене. Как рассказал нам аксакал, Нурсултан Абишевич учился на одни пятерки, прекрасно пел, играл на домбре, баяне.

– Лидерские качества он унаследовал от мамы Альжан-аже, которая была заводилой и оратором, энергичной женщиной, – вспоминает наставник. – От отца Абиша сыну передались трудолюбие, любознательность и упорство в достижении поставленных целей. Нурсултан был и отличником, и активистом: организовал агитбригаду, кружки художественной самодеятельности, вел праздники, школьные вечера. Учитывая ответственность и умение сплачивать коллектив, мы избрали его секретарем комсомольской организации. Так что талант Президента как незаурядного Лидера, его масштабное видение перспектив проявились еще в юные годы...

Нередко в образцовую школу им. Абая захаживали журналисты, интервью им от имени школьников всегда давал комсорг Нурсултан Назарбаев.

– Он выступал как блестящий оратор, грамотный и эрудированный, – продолжает беседу Сейтхан Ахметович. – Поэтому для нас не было ничего удивительного в том, что наш воспитанник вырос крупным руководителем. Годы спустя, когда Нурсултан работал в Темиртау и активно строил партийную карьеру, мы читали газетные статьи про него, радовались его успехам. Конечно, всех свершений нашего Президента во благо народа и страны – не перечесть. Мы, земляки, рады, что под его руководством Казахстан успешно развивается! Желаю, чтобы и дальше у нас царили мир, согласие и процветание!

Всегда в первых рядах

Традиционно в рамках экскурсий в Каскеленский музей устраи­ваются встречи молодежи с одноклассниками Президента. На этот раз компанию школьникам и студентам составили председатель Карасайского районного совета ветеранов Сайлаубек Кыдыралиев, пенсионер Жомарт Сексенбаев, ветеран-педагог Рая Сиразитдинова.

– При нашей школе был интернат, где жили дети чабанов, участников войны, из малоимущих и неполных семей, – рассказывает Рая Гарифовна. – Там мы впервые и познакомились с Нурсултаном. Не пай-мальчик, но и не хулиган, он умел находить выход из любой проблемной ситуации. Всегда в первых рядах: знаменосец и запевала на парадах, отличник учебы, передовик на сельхозработах. Энергичный, веселый, инициативный, душа компании. Благодаря ему наш класс стал очень дружным. Помню, как на контрольных по математике Нурсултан распределял задания: мне и ему доставались самые сложные варианты, так мы помогали остальным…

– Мы, интернатские дети, любили ходить друг к другу в гости, – подключается к разговору Жомарт Сексенбаев. – Однажды Нурсултан пригласил нас к себе в Шамалган. Возле его родительского дома и поныне растет высокий красивый дуб. Именно под ним и накрыла нам дастархан Альжан-апай, его мама. До сих пор помню вкус чая со сливками, свежих горячих баур­саков и колотого сахара – любимого по тем временам лакомства детворы.

Как отметил Сайлаубек Кыдыралиев, казахстанцы называют Президента мудрым политиком, сильной личностью, гарантом процветания страны. Такова оценка народом титанического труда Главы государства. Еще одно неоспоримое достижение Елбасы –­ укрепление мира и согласия в многонациональном обществе. И День Первого Президента символизирует единение граждан, консолидацию общества вокруг курса Лидера нации.

– Наше детство пришлось на военные и послевоенные годы, мы испытали много трудностей, но всегда жили сплоченно, – вспоминает Сайлаубек Касенбаевич. – В почете у сельчан была взаимовыручка: если радость в одной семье, например свадьба, то помогали всем аулом. Женщины шили көрпе, белили дом, все делали вместе, сообща. Село наше было многонацио­нальным, и мы никогда не делали никаких различий между людьми. Вместе пасли скот, убирали урожай, проводили досуг. Именно в такой дружной атмосфере вырос наш Президент. Поэтому неудивительно, что Нурсултан ­Абишевич призывает крепить единство народа, воспитывать молодежь в духе патриотизма.

В нынешнем году исполнилось 59 лет, как окончили школу воспитанники Сейтхана Исаева. Они и сейчас не теряют контактов: каждый год вместе отмечают праздники, вспоминают детство. Несколько раз на таких встречах присутствовал и Нурсултан ­Назарбаев. Приезжал сюда, на родину, в дни празднования 150-летия Жамбыла Жабаева, 400-летия Карасай-батыра, на юбилей школы, другие памятные даты.

– Несмотря на плотный рабочий график, Глава государства находит время для общения с нами, присылает поздравительные телеграммы на дни рождения, интересуется делами наших детей и внуков, – отмечает Рая Сиразитдинова. – Он был и остается простым и приятным в общении, чутким, внимательным. Всегда спрашивает: «Чем помочь? Какие есть проблемы?» Но мы не пользуемся близостью к Президенту,­ лишь гордимся тем, что именно из нашей среды вышел Лидер нации, благодаря которому растет и процветает страна!

Подытоживая разговор, наши собеседники подчеркнули, что сегодня в республике делается многое для улучшения жизни сельских тружеников, пенсионеров, учителей и врачей. Успехи нашей страны признаны всем международным сообществом, а Нурсултаном ­Назарбаевым гордятся не только его земляки, жители Алматинской области. Он – гордость всего многонационального Казахстана.

Рассказы о детстве Лидера нации оставили у ребят неизгладимые впечатления. Осмотрев экспозиции, они побывали также в новом здании школы-гимназии им. Абая, ученики которой устроили для гос­тей праздничный концерт. Как отметили работники музея, такие экскурсии играют важную роль в деле патриотического воспитания и формирования у молодежи активной гражданской позиции на примере личности Первого Президента.