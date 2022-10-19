Экскурсия с «огоньком»

Кто и как тушит пожары, рассказали школьникам в необычном музее Усть-Каменогорска.

Детей в гости пригласил музей департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казах­станской области. Здесь больше 35 лет собирают все, что относится к истории пожарной службы: элементы экипировки, средства тушения, модели спецтехники. В тематических экспозициях собрано уже больше 3 тыс. экспонатов.

– Школьники восклицают «вау!» и «круто!», когда им показывают ручной пожарный насос почти столетней давности, – рассказала руководитель музея Кульмира Кожаканова. – Он чудом сохранился в Зыряновске – ныне Алтае. Дети привыкли, что с огнем борются пожарные машины, современная техника. И с удивлением слушают, что когда-то бойцы выезжали на конских повозках и качали воду из бочек.

Интерес подростков, особенно мальчиков, всегда вызывает экс­позиция с моделями пожарных автомобилей. Среди 85 образцов есть копии спецмашин разных лет, использовавшихся, например, в России, США, Франции. И еще всегда много желающих примерить боевые костюмы и каски пожарных. По словам руководителя музея, когда ребята представляют себя в роли спасателей, они лучше понимают важность соблюдения противопожарной безопасности.

– Мы специально знакомим подростков с вещественными доказательствами настоящих пожаров, – отметила руководитель. – Они вызывают сильные эмоции. В конце экскурсии дети обычно сами признаются: теперь обязательно будут соблюдать правила пожарной безопасности и расскажут о них в своей семье.