Экскурсия в космос

Республиканский центр космической связи провел экскурсию для одаренных мальчишек и девчонок – это участники и призеры предметных олимпиад, юные победители спортивных состязаний. Специалисты комплекса ознакомили детей с процессом управления спутниками серии KazSat, с работой Центра мониторинга связи, отделов управления космическими аппаратами и баллистико-навигационного обеспечения. Президент АО «Республиканский центр космической связи» Виктор Лифтер даже устроил школьникам маленький экзамен. Также ребята посмотрели автобиографический документальный фильм «Кочевник Вселенной» о казахстанском космонавте Талгате Мусабаеве. А после занимательной экскурсии встретились с героем фильма лично. Компанию председателю аэрокосмического комитета МИИР РК составила олимпийская чемпионка Сиднея, депутат Мажилиса Парламента РК Ольга Шишигина. Общение с этими замечательными людьми, имена которых известны далеко за пределами нашей страны, оставило у школьников массу впечатлений.
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