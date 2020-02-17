​Экскурсия... за «колючку»

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Женис Байтурин

В 2019-м в области впервые в республике была проведена акция «Цени свою свободу!». Тогда в течение года государственные служащие, представляющие различные сферы деятельности, 8 раз побывали в местах не столь отдаленных. Данная акция продолжилась и в нынешнем году.

Недавно областной депар­тамент Агентства РК по противодействию коррупции, проектный офис «Ақтөбе – адалдық алаңы» совместно с департаментом уголовно-исполнительной системы области провели экскурсию для директоров спортивных школ региона. Они побывали в УКА-168/2 – учреждении средней безопасности.

По словам ведущего специалис­та проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» Зульфии Набиулиной, цель мероприятия заключалась в формировании антикоррупционной культуры.

Сотрудники учреждения средней безопасности показали участникам экскурсии общежитие для заключенных, кабинеты, где проходят воспитательные занятия, камеры для преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, прогулочные места. Рассказали о том, какие преступные деяния совершали лица, лишенные свободы, и о их состоянии.

С начала нынешнего года это уже вторая экскурсия за «колючку». В январе в рамках акции учреждение КА-168/1 департамента УИС по Актюбинской области посетили свыше 30 главврачей области. К слову, в департаменте уголовно-исполнительной системы области сегодня отбывают наказание около 2 500 человек. Из них около 500 – в учреждении КА-168/2 (колония средней безопасности), 2 000 по решению суда состоят на учете пробации.

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