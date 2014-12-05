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Экспансия таланта и мастерства
Уак МАНБЕТЕЕВ, Париж
После бурных аплодисментов, возвестивших об удачной посадке, наш самолет стал выруливать к месту конечной остановки. Первое впечатление о французской столице ограничивалось размерами иллюминатора. «Надо же, а трава такая же, как и у нас», – опередил мои мысли сидевший рядом артист хора Бауржан Есимханов. И вправду, завитушки зеленых островков по краям летного поля напоминали скорее пасторальные картинки, нежели гладковыбритый суровый пейзаж одного из крупнейших аэропортов мира. Сквозь плотные кучевые облака робко пробивались солнечные лучи – в парижском аэропорту Орли произвел высадку творческий десант из Алматы в составе основной труппы ГАТОБ им. Абая.
В начале ХХ века благодаря предприимчивости тонкого ценителя искусства Сергея Дягилева французская столица первой открыла миру имена великих русских художников, музыкантов, хореографов и артис­тов балета. Выставки живописи и скульптуры, оперные и балетные постановки с легкой руки европейских критиков и репортеров прозвали Дягилевскими сезонами. Спустя столетие Париж вновь испытал культурное потрясение – на смену Дягилевским пришли Казахские сезоны. На сцене одного из самых престижных теат­ров Европы – Theatre des Champs-Elysees – состоялась громкая премьера: ГАТОБ им. Абая представил искушенной французской публике жемчужину казахского музыкального искусства – оперу Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай».
Спектакль, которым на протяжении нескольких десятилетий старейший театр страны открывает сезон, стал настоящим откровением не только для парижан, но и для съехавшихся сюда по такому случаю импрессарио из Великобритании и США. Несомненно, концерты казахстанских мастеров искусств на европейских подмостках случались и раньше, сопровождаясь успехом и высокой оценкой музыкальных критиков. Но впервые за последние десятилетия отечественный театр вывез во Францию полноценную новую постановку оперы казахских авторов.
Справедливости ради следует отметить, что двумя годами ранее «Абай» с большим аншлагом прошел на сцене немецкого театра в Майнингене. Тогда спектакль собрал хорошую критику и даже был признан лучшей постановкой 2012 года в Германии. Но это была отличная от оригинала собственная трактовка немецких режиссеров, волею которых героев оперы перенесли в модные на Западе 50-е годы сталинской эпохи. Тот удачный эксперимент в Германии, в котором казахстанское участие ограничилось лишь приглашенным дирижером Аланом Бурибаевым, заставил руководство ГАТОБ им. Абая задуматься о необходимости новой постановки. Реализовывать проект пригласили родоначальников оперного жанра – итальянских режиссеров, хореографов и кос­тюмеров.
Результатом совместной работы стала нашумевшая июньская премьера в Алматы. Новую редакцию итальянских постановщиков при всем их новаторстве отличало удивительно бережное отношение к оригиналу. За дирижерским пультом тогда, как и позже в Париже, блистал внук прос­лавленного композитора Ахмета Жубанова, один из самых талантливых и вост­ребованных дирижеров современности – Алан Бурибаев. В соавторстве с режиссером-постановщиком Андреа Чиньи, художником-сценографом Бенито Леонори, кос­тюмером Симоной Моррези, хореографом Джорджио Манчини и мас­терами света и видеопроек­ций Фьяметтой Балдиссери и Марио Спиначи им удалось создать выразительный во всех отношениях спектакль, достойный лучших мировых подмостков. Премье­ра в парижском Theatre des Champs-Elysees стала безоговорочным тому подтверждением. Удивительное дело, но пос­ле ант­ракта в переполненный и без того зал набились новые зрители. Чуть позже объяснение этому феномену дала одна из восхищенных зрительниц.
– Первых десяти минут мне хватило, чтобы понять – на сцене творится нечто магическое! Я тут же сделала рассылку всем своим друзьям и знакомым с пометкой: вы не должны это пропустить! Многие из них, к счастью, успели ко второму действию, – в едином восторженном запале выдает Женевьева Пулькар. – Вынуждена признаться в собственном невежестве – до сегодняшнего дня я почти ничего не знала о Казахстане. Вы говорите, что это только начало и через несколько дней в Париже пройдет еще одно выступ­ление артистов казахской оперы? Если это начало, то оно – мощное по своему напору и масштабу, впечатляющее! Пусть это называют по-разному: казахи наступают, культурная интервенция или экспансия – я согласна пасть ее жертвой, сдаться в плен, если это будет также великолепно, какой была сегодняшняя постановка!
Более сдержанную по эмоциям, но не по содержанию оценку спектаклю дал директор инвестиционной компании Дан Спринсиана:
– Никогда раньше не слышал казахской речи, удивительно красивый и мелодичный язык. Очень понравилось первое отделение, с нетерпением жду второго. Это моя первая встреча с казахской оперой, я только открываю ее для себя. Чувствуется, что на опере лежит отпечаток большого исторического и литературного пласта. Захватывающая героическая музыка. У вас очень красивая страна.
– Вы там бывали?
– Нет, я знаком с нею по фильмам, книгам и фотографиям. Перед поездкой в Казахстан изучаю вашу страну, поскольку намерен выстраивать там свой бизнес. А как лучше узнать будущих парт­неров, как не по духовной культуре их народа?
Удивленная и восторженная парижская публика продолжительными овациями долго не отпускала со сцены артистов ГАТОБ им. Абая. Главные партии с блеском исполнили ведущие солисты оперы и балета – Нуржамал Усенбаева, Болат Жомартов, Нуржан Бажекенов, Сауле Рахмедова и Булат Букенов. Разделил успех своих коллег по сцене и кубинский танцор Нельсон Пенья, вот уже полтора года работающий в театре и не скрывающий радости и гордости за причастность к триумфу казахской культуры и искусства. Поздравления в этот вечер с благодарностью принимал и Чрезвычайный и Полномочный Посол РК во Франции Нурлан Даненов.
– Меня переполняет чувство гордости за свою страну, ее культуру, – говорит Нурлан Даненов. – Сегодня в сознании французов произошел переворот – казахский театр представил классический по всем канонам жанра спектакль высочайшего уровня, где все настолько выдержанно и гармонично – от самой музыки до драматургической линии...
Подвести итоги премьеры и результаты поездки в целом мы попросили директора ГАТОБ им. Абая Аскара Бурибаева.
– Париж был сражен казахской классикой – опера «Абай» завоевывает высокую репутацию в Европе. На спектакле присутствовали импрессарио из Лондона и Нью-Йорка, которые выразили большую заинтересованность в нашей постановке у себя на родине. Будем вести переговоры, – говорит Аскар Исмаилович. – Они испытали некоторый культурный шок, обозначив уровень оперы Жубанова и Хамиди наряду с произведениями Верди и Вагнера! Такая оценка ко многому обязывает, мы намерены и впредь соответствовать этому уровню. Сегодняшним триумфом во Франции мы во многом обязаны Главе государства Нурсултану Назарбаеву, за его заботу и поддержку казахстанской культуры. Спасибо Президенту за его особое внимание к классической музыке. Благодаря ему в столице открылась и уже с успехом гаст­ролирует Astana Opera, в Шымкенте начал работать театр оперы и балета...
Надо отметить и высокий уровень организации гаст­ролей – четкая и слаженная работа международного отдела ГАТОБ им. Абая и Министерства культуры и спорта РК в лице АО «Қазақ әуендері» задала необходимый творческий настрой. Судьбу спектакля в Париже лично отслеживал и министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, трижды звонивший в этот вечер – до начала постановки, в антракте и по завершении.
Опера «Абай» стала настоящим прорывом казахского музыкального искусства в культурной столице Европы. Очень часто в представлении Востока и Запада мы все больше вкладываем в них некоторый характер противопоставления, при этом забывая, что это всего лишь определения сторон света. У нас много общего, и мы интересны друг другу своей неповторимостью и непохожестью, ведь даже трава у восточных и западных домов одинаковая...

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