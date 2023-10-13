Экспедиция «Марсианские пейзажи» завершилась в Мангистауской области

Фото: Natoinal Geographic Qazakhstan

Завершилась вторая экспедиция «Марсианские пейзажи», организованная журналом «National Geographic Qazaqstan» при поддержке управления туризма Мангыстауской области.

В состав экспедиции вошли отечественные фотографы, казахстанские трэвэл блогеры, видеографы и специалисты редакции журнала «National Geographic Qazaqstan». Также в состав команды вошел известный актер, трэвэл блогер Даурен Айдаркулов.

Основной целью экспедиции была подготовка фотоматериалов для освещения развития туризма Мангыстауской области об особенной природе и уникальном ландшафте.

Маршурт экспедиции включает в себя такие туристические объекты как Айракты Шоманай, Жыгылган, Тузбайыр, подземные мечети Шопан ата и Шапак ата и другие узнаваемые и популярные объекты Мангыстауской области.