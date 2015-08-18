Экспедиция "По путям казахских ханов" завершила свою работу

Рухани Жаңғыру
Айдар Утешев
Научная экспедиция "По путям казахских ханов", проходившая в период с 3 по 10 августа, завершила свою работу, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, за неделю участники экспедиции преодолели четыре с половиной тысячи километров, посетив многие исторические места, связанные с историей казахского народа.

"Целью экспедиции было пройти по древним путям казахских ханов и в то же время собственными глазами увидеть свершения независимого Казахстана. Все объекты были запечатлены на фотографиях, что будет способствовать популяризации и увеличению туризма, связанного с посещением исторических мест", – сообщил руководитель экспедиции, директор Института истории государства, доктор исторических наук, профессор Буркитбай Аяган.

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Как он рассказал, ученые осмотрели современное состояние мавзолеев Алаша-хана, Джучи-хана, Домбаула в Улытау, остатки древних городов Созака, Сыганака, Саурана в Южном Казахстане, посетили столицу Казахского ханства – Туркестан, осмотрели памятники Тараза (Айша-биби, Бабаджа-хатун, Кара-хан), посетили родные места Алихана Букейханова в Актогайском районе Карагандинской области, а также посетили место захоронения одного из последних казахских правителей XIX века – Уали-хана в Акмолинской области.

По его словам, полученная в ходе экспедиции информация будет активно использована в дальнейшей работе коллектива Института истории государства.

"Нами проделана большая работа, получено много информации. Сейчас идет обработка текстов. И результаты экспедиции лягут в основу научных исследований. 11 сентября в Астане пройдет крупная конференция, посвященная образованию Казахского ханства. И первые результаты экспедиции будут доложены на этой конференции", – отметил профессор.

Вместе с тем в цели экспедиции входила также и просветительская работа: ученые проводили встречи с местным населением, рассказывали им об истории родных мест, распространяли научные и научно-популярные труды, написанные сотрудниками Института истории государства.

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