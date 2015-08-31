Научный эксперимент по имитации условий полета на Марс, который продлится один год, начался 28 августа в американском штате Гавайи, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Как сообщили его организаторы, в течение 365 дней шестеро добровольцев из США, Франции и Германии будут жить в полной изоляции от внешнего мира в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты.
В международную команду молодых ученых, отобранных по конкурсу для участия в этом проекте, вошли трое мужчин и три женщины.
Командиром экипажа стала американка Кармел Джонсон, занимающаяся проблемами почвоведения и экологии в штате Монтана. Вместе с ней в эксперименте участвуют физик, инженер, биолог, врач и архитектор, мечтающий спроектировать постоянный жилой комплекс на Марсе.
Специалисты из NASA и Гавайского университета рассчитывают, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Марс, который космическое ведомство США надеется осуществить в 2030-е годы. Эксперты планируют изучить медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос. В этих целях участникам эксперимента на Гавайях предстоит осуществить достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые будут следить за участниками эксперимента с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.
Двухэтажное здание, которое в течение года будет их постоянным жилищем, находится на высоте 2,6 км над уровнем моря. Оно имеет форму купола высотой 7 м, а его диаметр составляет 12 м. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - маленькие спальные комнаты.
Выходить наружу шестеро участников программы смогут примерно раз в неделю только в космических скафандрах, а питаться им предстоит исключительно "космической" пищей - замороженной, сублимированной и консервированной. Кроме того, они будут вынуждены крайне экономно расходовать воду и получат лишь ограниченный доступ к интернету.
Начиная с 2013 года это будет уже четвертая команда добровольцев, обрекающая себя на заточение в автономном комплексе на Гавайях.
Первые две группы жили там по четыре месяца, третья - продержалась в два раза дольше. "С каждым разом мы все лучше понимаем, с какими рисками связано длительное космическое путешествие", - заявила научный руководитель проекта Ким Бинстед. NASA уже потратило на эту программу $1,2 млн и в следующем финансовом году намерено израсходовать еще миллион.
Самым длительным из всех подобных экспериментов по имитации полета на Красную планету считается "Марс-500", проводившийся в России в 2010-2011 годах. Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток - столько займет предполагаемый полет на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем РАН при участии Европейского космического агентства.