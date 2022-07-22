Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды

Надзорная цифровизация

К прокурору района Алматы города Актобе Жасулану Даулембаеву как-то по старой привычке заглянул один из его наставников, ныне заслуженный пенсионер. Держа в руках газету, он заметил с укоризной:

– Почему вы не перенимаете опыт других областей, где успешно защищаются права несовершеннолетних?

– Конечно, мы внедрим у себя этот опыт, но и нам есть чем поделиться с коллегами, – спокойно отреагировал прокурор.

– Чего же вы тогда не рассказываете о своих достижениях? Зная о них, мы бы не переживали, а радовались за вас, – не унимался ветеран.

Этот диалог и стал поводом для интервью, в ходе которого Жасулан Даулембаев поделился подробностями региональной программы по профилактике правонарушений «Цифровизация в надзорной деятельности», которая стартовала в начале года в режиме эксперимента.

– В самом начале на ее реализацию повлияли трагические события января, в феврале решали организационные моменты, и только в марте началась реальная работа, потому рано пока говорить о каких-то конк­ретных результатах, – признает прокурор.

На его взгляд, тем не менее в Актобе наблюдается снижение активности карманных воров, мошенничества в привычном виде. Ведь первое направление «надзорной цифровизации» нацелено на профилактику правонарушений против собственности, традиционно отличающихся максимальным количеством краж, грабежей. Здесь большим подспорьем для прокуроров стали возможности областного управления цифровых технологий.

Дома под замком

– Одним из новшеств стало то, что в профилактической работе вы активно используете мобильную связь, для чего?

– Давно известен круг любителей покушаться на чужую собственность, поэтому одна из первых глав плана мероприятий посвящена обеспечению взаимодействия акимата, прокуратуры, полиции в части направления хронических наркоманов и алкоголиков на принудительное лечение. По городу таковых примерно семьдесят, особо активны человек двадцать. Если мы знаем потенциального нарушителя, зачем ждать, когда он совершит преступление? Если он не хочет лечиться добровольно, то нужно организовать это принудительно. Тем самым упростить работу участковых, которым зачастую на свои средства приходится доставлять хулигана на медицинскую комиссию.

Руководствуясь законом о профилактике, где координатором определен местный исполнительный орган, имеющий определенный бюджет, мы заявляем план действий. Он утверждается, после чего реализуются конкретные мероприятия. Специальная комиссия определяет, нуждается человек в лечении или нет. На следующем этапе суд решает, направлять ли его на принудительное лечение.

Другая категория риска – лица, находящиеся под домашним арес­том. Таким подопечным выдаем телефон, чтобы не ссылались на то, что нет возможности при­обрести его. В аппарате заранее устанавливается специально разработанное приложение «Үй қамақ». Временный его обладатель каждые два-три часа делает селфи, тем самым фиксируются время и место снимка, что подтверждается геопозицией на карте города. Ситуационный центр акимата области фиксирует этот момент, иначе поступает сигнал о нарушении. Большой плюс в том, что полицейским не требуется периодически посещать домашнего арестанта и отвлекаться от исполнения других своих функций.

Этот подход используем и для системы пробации. Отдельно выделена категория тех, кто освободился из мест лишения свободы условно-досрочно. Если человек отбыл по тяжкому преступлению, то через суд за ним устанавливается административное наблюдение, мы должны отслеживать его ресоциализацию. В этом случае эффективен контроль в рамках проекта «Е-пробация», работающий аналогично приложению «Үй қамақ». Распространяется он и на лиц, наказание для которых не связано с лишением свободы. Только в нашем районе человек шестьсот находятся под пробационным контролем. В этом случае мы выдали телефоны с приложением сотрудникам пробационной службы. Инспектор на своем участке фотографирует подопечного по месту жительства, и мы видим это.

Второй момент, когда он сам приходит к инспектору, чтобы сфотографироваться в службе пробации.

Замечу, ранее мы выявляли нарушения, когда так называемые дежурные этой службы ограничивались получением объяснений подопечных за несколько месяцев вперед, а затем проставляли нужные даты. Чем же подопечный занят на самом деле и где находится, порой не интересовались. Теперь такие нарушения невозможны.

Усмирить дебошира

– Много трагедий происходит внутри семьи, наш менталитет таков, что не выносим сор из избы. Как поступаете в таком случае?

– Третий пункт плана мероприя­тий предусматривает создание условий для профилактики бытового насилия, проблема была в получении сведений для полиции. Мы учли опыт 2020 года, когда в разгар пандемии COVID-19 повсеместно создавались call-центры. ООН с учетом реалий Европы, где пандемия началась раньше и где сразу столкнулись с волной бытового насилия, рекомендовал предусмотреть меры по устранению такой агрессии.

Не дожидаясь взрывного рос­та числа семейных дебоширов, прокуратура области совместно с руководством региона создали специальный центр по обработке телефонных звонков для профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере. Решили помимо обратной связи наладить взаимодействие с кризисными центрами.

Нас поддержала Гульнур Идигеева, исполнительный директор информационно-консультативного центра «Дәріс» со своими соратниками. Волонтеры финансировались в рамках социального проекта по линии ОБСЕ, им было выделено отдельное помещение в одной из школ города, откуда ежедневно по два волонтера в течение почти девяти месяцев обзванивали тех, кто ранее обращался на номер 102 по фактам бытового насилия. В ту пору они в месяц делали по восемьсот звонков.

Этот опыт мы решили использовать и в дальнейшей предупреж­дающей деятельности. Замечу, в республике налажена система профилактики в отношении тех, за кем установлен административный надзор. Единственный вопрос в ее эффективности. Участковые полицейские при проверке должны выписывать защитные предписания с указанием, что нарушитель не должен употреблять спиртные напитки, не материться и так далее. Далее следует проверка соблюдения профилактических мер. Если насилие произошло, возбуждено административное дело, то суд вправе установить особые требования поведения для нарушителя, наложить штраф или арестовать на несколько суток.

Дети, дороги

– Какие меры принимаете для защиты детей? Жизнь показывает, что опасные ситуации возникают и в родном доме, и в школе, и на улице.

– Второе направление цифрового надзора посвящено профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе в сфере половой неприкосновенности. Ювенальная полиция отслеживает образ жизни трудных подростков. Рабочие группы, в состав которых входят сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних департамента полиции, акимата, общественных организаций, выявляют, а затем посещают неблагополучные семьи, а также семьи, в которых дети проживают с отчимами. На месте составляют акт по условиям проживания, наличию возможности учиться у тех, кто состоит на профилактическом учете.

Кроме этого мы через управление образования подключаем к проекту завучей, чтобы более эффективно вести профилактику среди групп риска в каждой школе. Не все педагоги с пониманием отнеслись к новшеству. Мы им объясняем, что в плане есть пункт о создании совета по профилактике в каждой школе. Это не значит, что учитель один в поле воин, к работе он привлекает активных родителей, волонтеров и инспекторов по делам несовершеннолетних. Если в прошлом году у нас наблюдался рост преступлений в этой сфере, то сейчас их становится меньше.

Если государство пришло в конкретный дом, интересуется условиями проживания ребенка, то из десяти возможных преступ­лений хотя бы половину тем самым предотвращаем. И это уже хороший результат.

Попутно замечу, третье направление плана мероприятий нацелено на сокращение дорожно-транспортных происшествий. Это важно в отношении и детей, и взрослых. В марте на заседании комиссии по профилактике ДТП было сказано о том, что 50 пешеходных переходов будут освещены в Актобе в этом году. Актуальность этого момента в том, что ночью пешеходный переход невидим, особенно это касается больших перекрестков, к примеру, по прос­пекту Нокина. В полиции есть государственная дорожно-техническая инспекция (ГДТИ), она ежегодно выдает предписания акимату города, но они не исполняются, через суд уклонившиеся привлекаются к административной ответственности. В итоге от этой бюрократии населению никакой пользы. Не дожидаясь, когда произойдет трагедия на дороге, не лучше ли от слов перейти к делу?

Повторюсь, еще рано говорить о результатах «цифрового надзора», ведь существуют и другие меры воздействия. По нашей программе есть технические моменты, которые еще предстоит отработать. К примеру, инспектор идет в отпуск, на этот период его «аудиторию» нужно переключить на другого сотрудника. Нужно добиться нормативного закрепления на уровне полиции, ДУИС. Сейчас дело продвигается благодаря нашей настойчивости и энтузиазму. По каждому защитному предписанию должны нас информировать, проверка правдивости сообщений отнимает много времени, поэтому по линии общественной работы выделили человека, который занимается сверкой.

Жасулан Даулембаев уверен: ситуация может измениться кардинально, если идея об использовании приложений будет нормативно закреплена, поскольку в региональной программе задействованы десятки уполномоченных органов.