Эксперимент удался

Сельское хозяйство
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Мусабекском сельском округе Коксуского района в нынешнем году решили освоить новое для местных аграриев направление – выращивание специального картофеля для производства чипсов. Под эксперимент первопроходцы из крестьянского хозяйства «Кеңдала» отвели 33 гектара. Несмотря на нехватку поливной воды, урожайность картофельных плантаций составила 23–25 тонн с гектара. Собранные клубни прямо с поля отправились на перерабатывающее предприятие.

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Весной для посева аграрии выбрали среднеранний сорт «ВР 808», предназначенный именно для производства чипсов. К такому сырью переработчики предъявляют особые требования. Значение имеют форма и размер клубней, качество мякоти и содержание сухих веществ.

У «ВР 808» округло-овальные клубни массой 80–109 граммов, желтые кожура и мякоть. Содержание сухого вещества достигает 21–25%. Лежкость сорта оценивается в 95%, хотя в данном случае это преимущество практически не приходится использовать – урожай ежедневно уходит на переработку.

Как рассказал аким Мусабекского сельского округа Ербол Тантыбай, хозяйство обрабатывает около 300 га. Здесь выращивают сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, люцерну и другие кормовые культуры. Картофель появился в структуре посевов впервые. К сожалению, чересчур жаркая погода и нехватка поливной воды не позволили картофелеводам провести сезон в идеальных условиях. Тем не менее сохранить посевы и получить достойную отдачу с каждого гектара удалось.

Сейчас на картофельном поле идет уборка. По словам заместителя руководителя крестьянского хозяйства «Кеңдала» Таймыра Маматаева, задействована техника, работают около 20 человек.

Чипсовый картофель выращивался специально под переработку, поэтому вопрос, где хранить и кому продавать урожай, перед хозяйством не стоит. Продукцию не закладывают на длительное хранение, действует прямая договоренность с перерабатывающим предприятием.

Ориентировочная цена, названная агрария­ми, составляет порядка 150 тенге за килограмм. В хозяйстве результатами первого сезона довольны и считают, что заниматься новым направлением можно и дальше.

Между тем уборка картофеля разных сортов продолжается по всей области Жетысу. В нынешнем году общая площадь этой культуры с учетом личных подсобных хозяйств составляет 6,5 тыс. гектаров. На сегодняшний день убрано 4,6 тыс. га, или 73%. Валовой сбор достиг 125,5 тыс. тонн, средняя урожайность – 222,6 центнера с гектара.

#сельское хозяйство #картофель #урожай #Кеңдала

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