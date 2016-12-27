Экспериментальная вакцина от Эболы эффективна на 100% – ВОЗ
Ксения Воронина
Экспериментальная вакцина показала высокую эффективность против вируса Эбола во время масштабного испытания в Гвинее. Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Kazpravda.kz.
Вакцина под названием rVSV-ZEBOV была изучена в ходе испытания с участием 11 841 человек в Гвинее в течение 2015 года. Среди 5 837 человек, получивших вакцину, ни одного случая заражения Эболой не было зарегистрировано 10 или более дней после вакцинации. Для сравнения, в этот же 10-дневный период зафиксировано 23 случая заражения Эболой среди тех, кто не получил вакцину.
Испытания проводились под руководством ВОЗ, совместно с Министерством здравоохранения Гвинеи, "Врачи без границ" и Норвежским институтом общественного здравоохранения, в сотрудничестве с другими международными партнерами.
Производитель вакцины – Merck, Sharpe & Dohme. В январе ГАВИ, Альянс вакцин, выделил Merck $5 млн для будущих закупок вакцины, как только она будет одобрена, переквалифицирована и рекомендована ВОЗ. В рамках этого соглашения Merck предоставит 300 000 доз вакцины для лицензирования к концу 2017 года. Merck также представила ВОЗ вакцину для использования в чрезвычайных ситуациях.
Дополнительные исследования продолжаются, чтобы предоставить больше информации о безопасности вакцины для детей и других уязвимых групп населения, таких как люди с ВИЧ. Merck и партнеры ВОЗ работают по сбору данных для поддержки заявок на получение лицензий.
Быстрая разработка rVSV-EBOV – большой вклад в развитие R&D Blueprint ВОЗ, глобальной стратегии ускоренной разработки эффективных тестов, вакцин и лекарств во время эпидемий.
Геморрагическая лихорадка Эбола впервые была зарегистрирована в 1976 году на территории Демократической Республики Конго (Заир), в поселении возле реки Эбола. С этого момента до 2012 года в странах Африки наблюдалось около двух десятков вспышек болезни, в ходе которых погибли в общей сложности более 1 600 человек.
В результате масштабной эпидемии 2014-2015 годов, охватившей Гвинею, Либерию, Сьерра-Леоне и Нигерию, а также зарегистрированных случаях заболевания в других странах Африки, Европы и США, лихорадкой Эбола переболели более 27 тысяч человек и более 11 тысяч умерли.
В 2014 году в аэропорту Актау прошли практические тренировочные учения по оказанию медицинской помощи и проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в случае выявления симптомов лихорадки Эбола у пассажиров.