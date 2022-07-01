Эксперт: Детская литература и производство детского контента находятся в сложном положении в Казахстане

В Казахстане детская литература и производство детского контента находятся в сложном положении. Такое мнение высказала президент некоммерческой организации Techno Woman Азиза Шужеева в ходе прошедшего заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

По ее словам, работающий для детей телеканал «Балапан» нацелен на определенные возрастные группы – дошкольников и младших школьников, а подростки остаются вне охвата.

– У нас нет детского кино, детских книг, а люди, которые работают на этом поприще, в большинстве остаются без какой-либо поддерж­ки, – подчеркнула она. – Например, Зира Наурызбаева и Лилия Калаус написали трилогию про Бату. Книгу уже перевели на английский язык и даже опубликовали на Amazon Publishing. Авторы сделали это на собственном энтузиазме, сами находили финансы. У нас есть группа замечательных женщин, которые переводят на казахский язык «Гарри Поттера», другие популярные детские фильмы и сериалы. И опять же они делают это на собственные средства или ходят и ищут спонсоров. А что могут наши дети посмотреть в кинотеатре на родном языке? «Той любой ценой» или «Келинка тоже человек»? Детских фильмов практически нет. Я предлагаю подключиться к этой работе Министерству культуры и спорта. В рамках работы Нацио­нальной комиссии мы примем резолюцию, чтобы при формировании бюджета на производство художественного кино или иного контента обязательный норматив закладывался на детское кино и мультфильмы, поскольку пока что все средства направляются только на фильмы для взрослых.