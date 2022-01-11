Эксперт-экономист прокомментировал выступление Токаева в Мажилисе Политика Жаныбек Айгазин, генеральный директор Центра исследований прикладной экономики (AERC)

В выступлении Президента я бы отметил тему, касающуюся назревшей необходимости основательной реформы межбюджетных отношений.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что регионы Казахстана развиваются неравномерно, и эти диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений. При этом он поручил Правительству подготовить пакет законодательных изменений, а в рамках существующих госпрограмм определить для регионов отдельные направления развития.



О неэффективности регио­нальной политики в Казахстане, которая выражена в значительных диспаритетах развития областей, я говорил последние несколько лет. Разница в ВРП на душу населения между «богатыми» и «бедными» регионами доходит до 10 раз, а это чревато для унитарного государства социальными и экономическими последствиями.



В рыночной экономике только бюджетно-налоговая политика выступает единственным инструментом для равномерного развития регионов. Это особенно актуально сейчас, когда нарастают процессы повышения роли местного самоуправления, но оно может не иметь эффекта для страны без подкрепленности ресурсами.



Распределение функций и доходов между уровнями бюджета – это постоянный итерационный процесс, который уникален для каждой страны. Реформа разграничения функ­ций и полномочий должна идти одновременно с задачами повышения темпов экономического роста и роста качества жизни населения.



Экономический рост, конечно, увеличивает налоговые доходы, которые в том числе остаются у регионов для решения собственных проблем. Однако за 2000–2020 годы экономика росла быстрее, нежели доходы госбюджета. Можно говорить о незначительности разницы, но доля госбюджета за анализируемые годы сократилась с 22,6% до 20,5% от ВВП.



В последние пять–шесть лет рост ВВП страны не отличается ускоренными темпами, что, по-видимому, свидетельствует о попадании Казахстана в «ловушку среднего дохода». Кроме того, два «ковидных» года не сказались положительно на состоянии государственных финансов.



Средний показатель бюджетной обеспеченности регионов Казахстана за 2000–2020 годы упал в более чем два раза – с 85,1% до 38,8%. Фискальная централизация, с одной стороны, позволила легче контролировать расходование средств госбюджета, а с другой, привела к усилению зависимости от республиканского бюджета и неспособности регионов покрывать свои собственные нужды.



В 2000 году 8 регионов были донорами, а через 20 лет их осталось всего 4.



В 2020 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева местным бюджетам был передан корпоративный подоходный налог (кроме нефтяного сектора), который никак не повлиял на улучшение бюджетной обеспеченности, а, наоборот, даже ухудшил ее в силу более быстрого роста расходов местных бюджетов по сравнению с доходами. Но передачу КПН регионам следует расценивать как первый шаг в деле сбалансированного развития регионов республики.



Работа по нахождению скрытых резервов должна вестись параллельно с улучшением налогового администрирования, четкого разграничения функций и полномочий между центром и регионами, повышения эффективности системы межбюджетных отношений.



Во главу угла должны быть поставлены бюджетная обеспеченность и наличие собственных источников у регионов. Межбюджетные отношения должны строиться на четких и единых правилах, чтобы не было случаев, когда некоторые регионы «равнее» других, и когда от харизмы акима зависит объем трансфертов из центра. Об этом, кстати, к моему удовлетворению, также сказал Касым-Жомарт Токаев.

