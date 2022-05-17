Эксперт: Если вы хотите политической конкуренции – идите на референдум

Член Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РК, доктор юридических наук, профессор КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева Индира Аубакирова в ходе круглого стола высказалась о грядущих поправках в Конституцию РК.

"Если вы хотите положительных изменений в своей жизни и жизни государства – идите на референдум и голосуйте за изменения в Конституцию, Если вы хотите политической конкуренции – идите на референдум. Если вы хотите больших гарантий в обеспечении прав человека – идите на референдум. Если вы хотите, чтобы Казахстан был страной равных возможностей для всех –идите на референдум. Если вы хотите , чтобы Казахстан стал территорией справедливости –идите на референдум и голосуйте за обновленную конституцию", – сказала Индира Аубакирова