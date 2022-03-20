Председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик С. Старр (США) прокомментировал новые политические реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«При Первом Президенте Казахстана новое государство было построено по принципу «сверху вниз». Президент К.Токаев заложил новый этап в этом процессе, основанном на здравом смысле, чтобы устойчивые структуры должны были сформированы по принципу «снизу вверх» - на основе нужд гражданского общества. Задача сейчас состоит в том, чтобы все казахстанцы действовали вместе, преодолевая барьер между гражданином и государством. Друзья Казахстана за рубежом будут аплодировать каждому шагу на пути к этой цели», – сказал эксперт.