Политика Эксперт: Конституционная реформа удовлетворяет запрос казахстанцев на реализацию гражданских прав 5 мая 2022 г. 2:00 Мадина Нургалиева, директор Института общественной политики партии «AMANAT» Конституционная реформа удовлетворяет запрос населения на реализацию своих гражданских прав и политических амбиций. Начало года демонстрирует высокую динамику изменений в политической жизни страны. 26 апреля состоялся уже третий в этом году съезд партии «AMANAT». Январский был ознаменован избранием Главы государства Касым-Жомарта Токаева лидером главной политической силы страны, мартовский запустил процесс модернизации политобъединения, партийцы осуществили ребрендинг. Апрельский же можно и вовсе назвать историческим, поскольку Президент страны принял решение в целях равноудаленности от всех политических партий отойти от руководства «AMANAT». Сейчас прорабатываются изменения и дополнения в Конституцию страны, согласно которым Глава государства на период исполнения своих президентских полномочий не должен состоять в политической партии. На этом же съезде был избран новый председатель «AMANAT», им стал спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов. Многие модернизационные преобразования в стране стартовали под эгидой партийных мероприятий. Так, недавний съезд партии «AMANAT» в очередной раз продемонстрировал высокий консолидирующий потенциал самого многочисленного политобъединения страны. Давайте вспомним, что, называясь еще «Отан», оно объединило на своем первом учредительном съезде Партию народного единства Казахстана и Демократическую партию, а также Либеральное движение Казахстана и движение «За Казахстан-2030». Чуть позже, в 2006 году, уже к «Нур Отан» присоединились партия «Асар», а также Гражданская и Аграрная партии. И вот сейчас, практически 16 лет спустя, в ряды главной политической силы страны вошла партия «ADAL». Стоит отметить, что это был первый съезд обновленной партии «AMANAT», и с этого момента можно ожидать еще большей активизации политических процессов в стране. Серьезная перестройка и перебалансировка институтов власти как раз и начинается с партийного поля. Изменения и инициативы активизировали процесс партстроительства в Казахстане. Сейчас в Минюсте находятся на регистрации документы сразу нескольких потенциально новых политических общественных объединений, поэтому можно ожидать усиления политической конкуренции. Что касается партии «ADAL», то, несмотря на свою относительную молодость, она обладала достаточно большим и интересным практическим опытом. Эта структура тоже имеет свою историю: она возникла на базе слияния партий «Адилет» и «Руханият», позже стала партией «Бирлик», а в 2020 году пережила очередной ребрендинг, став партией «ADAL». По заявлениям представителей партии «ADAL», их политическая сила объединяет 300 тыс. единомышленников. За последние годы они продемонстрировали очень активную работу в рамках электорального цикла. Партия выступила инициатором использования цифровых технологий в партийной деятельности, отличалась креативным подходом к работе. К примеру, политобъединение анонсировало съемки сериала и даже сняло первую серию. Думаю, такие интересные методы работы с избирателями способны принести большой успех. К слову, на прошедших парламентских выборах с учетом ребрендинга и короткого времени на подготовку «ADAL» получила хороший результат в 3,5% голосов. Сейчас 15 акимов сельских округов – представители этой партии, то есть работа в регионах достаточно успешна. По данному показателю адаловцы превзошли парламентские партии «Ак жол» и НПК, в рядах которых в свою очередь 12–13 сельских акимов. Весь этот арсенал теперь переходит в «AMANAT», который получит новый электорат, новые лица и свежие идеи. Целевая группа партии «ADAL» – представители малого и среднего бизнеса, предприниматели, то есть, по сути, казахстанский средний класс, а это основная движущая сила страны. Отчасти электоральные интересы партий «AMANAT» и «ADAL» пересекались, и теперь избирателю не придется раздумывать, кому отдать предпочтение и свой голос. Обновленный «AMANAT» будет всецело использовать свои возможности для того, чтобы представлять общие интересы и реализовывать предвыборные обещания своих избирателей и избирателей партии «ADAL». В чем это выражается? Во-первых, самая крупная политическая партия страны обладает разветвленной сетью региональных филиалов, есть 238 общественных приемных, имеется большой кадровый и информационный ресурс. Для «ADAL» это возможность, используя ресурсы «AMANAT», провести в жизнь свои идеи. Например, у них был очень интересный проект-скрининг, в рамках которого адаловцы провели обход домохозяйств и предпринимателей и сформировали цифровой паспорт семей. Также партийцы ведут методологическую поддержку деятельности сельских акимов. Поэтому, думаю, каждая из сторон получит свои бонусы от объединения. Теперь на «AMANAT» возлагаются ответственность и обязательства адаловцев по отношению к избирателям. Их предвыборные обещания и исполнение программы полностью ложатся на партию парламентского большинства. Что касается конституционной реформы, то предложенные изменения сопряжены с процессом политических преобразований, которые инициировал Президент Касым-Жомарт Токаев, и выступают практическим продолжением политической либерализации. В рамках построения Нового Казахстана, Второй республики данные изменения будут касаться в первую очередь отхода от излишней концентрации полномочий в руках Президента. По сути, они делегируются отдельным политическим институтам, усиливается роль политических партий. Изменения будут касаться и отхода от «ручного управления» путем повышения самостоятельности акиматов и маслихатов при принятии локальных решений. Предполагается, что Президент будет лишен права приостанавливать или отменять нормативные акты акимов областей и городов республиканского значения. Кроме того, будут упразднены полномочия Главы государства снимать с должностей районных и сельских акимов. Это в целом соответствует логике перехода на выборность сельских акимов и в перспективе – выборов районных акимов. Вместе с тем Казахстан переживает эволюционный процесс изменения избирательной и партийной систем. Если посмотреть сквозь призму десятков лет, то избирательная система в Казахстане постоянно эволюционировала, переходя стадии мажоритарной, смешанной, полностью пропорциональной системы, по которой прошли выборы 2021 года. Сейчас же процесс развития избирательной системы складывается так, что мы снова возвращаемся к смешанной системе. Отличием является гибкий, дифференцированный подход. В Мажилисе на основе пропорциональной системы будет формироваться 70% мест, еще 30% – по мажоритарной. На уровне областных маслихатов это соотношение будет 50 на 50.