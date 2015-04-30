Мировую экономику ждет крупнейший в истории человечества дефолт, предрекает один из ведущих британских экспертов в области экономики, заместитель главного редактора The Daily Telegraph Джереми Уорнер, сообщает Kazpravda.kz
В своей статье журналист приводит индикаторы грядущего мирового коллапса. По его мнению, первопричиной экономического краха станет убыточность более 30% государственных облигаций в странах еврозоны. В абсолютном исчислении речь идет об убыточности ценных бумаг на сумму в 2 трлн евро.
Как передает 9-й канал израильского телевидения, статистика по ведущим европейским экономикам, которую приводит Уорнер, еще больше удручает: по данным инвестиционного банка Jefferies, убыточными являются почти 70% гособлигаций в Германии и 50% во Франции.
По словам эксперта, такой ситуации – после ряда решений Европейского Центробанка, получившей практически неконтролируемый лавинообразный характер, не было никогда в истории.
Уорнер пишет, что положение усугубляется еще и повышением уровня государственного долга, негативно влияющим на мировой спрос. Несмотря на торможение этой тенденции в последнее время, в странах "большой семерки" объем госдолга вырос почти на 40%, а общий долг частного сектора – на 30%.
Тревоги добавляет и тот факт, что для смягчения негативных макроэкономических явлений центробанки западных государств увеличивают наличную эмиссию. "Печатный станок" уже включался в США, Великобритании, Японии и Евросоюзе.