Эксперт: Мировую экономику ожидает небывалый дефолт

В мире
1277
Марат Манаспаев
Мировую экономику ждет крупнейший в истории человечества дефолт, предрекает один из ведущих британских экспертов в области экономики, заместитель главного редактора The Daily Telegraph Джереми Уорнер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

В своей статье журналист приводит индикаторы грядущего мирового коллапса. По его мнению, первопричиной экономического краха станет убыточность более 30% государственных облигаций в странах еврозоны. В абсолютном исчислении речь идет об убыточности ценных бумаг на сумму в 2 трлн евро.

Как передает 9-й канал израильского телевидения, статистика по ведущим европейским экономикам, которую приводит Уорнер, еще больше удручает: по данным инвестиционного банка Jefferies, убыточными являются почти 70% гособлигаций в Германии и 50% во Франции.
По словам эксперта, такой ситуации – после ряда решений Европейского Центробанка, получившей практически неконтролируемый лавинообразный характер, не было никогда в истории.

Уорнер пишет, что положение усугубляется еще и повышением уровня государственного долга, негативно влияющим на мировой спрос. Несмотря на торможение этой тенденции в последнее время, в странах "большой семерки" объем госдолга вырос почти на 40%, а общий долг частного сектора – на 30%.

Тревоги добавляет и тот факт, что для смягчения негативных макроэкономических явлений центробанки западных государств увеличивают наличную эмиссию. "Печатный станок" уже включался в США, Великобритании, Японии и Евросоюзе.

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
В тройке лидеров
Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Подросткам запретили соцсети в Австралии
Эскалация военного конфликта продолжается на границе Таилан…
Власти Саудовской Аравии официально запретили фото- и видео…
Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии Time

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]