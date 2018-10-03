Эксперт: Наказание общественными работами – проблема для Казахстана

Наказание путем применения общественных работ – проблемная тема для Казахстана, потому что акиматы не предоставляют места для отработок, а руководители организаций не хотят, чтобы преступники прибирались на их территориях. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила руководитель исследовательского проекта EUCJ Сауле Мектепбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По общественным работам очень болезненная тема для Казахстана. Потому что до сих пор не найден диалог между акиматами и Комитетом уголовно-исполнительной системы (КУИС) по поводу того, как исполнять общественные работы. Это зона общей ответственности между КУИС и акиматами, когда КУИС направляет запрос, чтобы акиматы предоставили эти места для отбывания общественных работ, но к сожалению, со стороны акимата очень мало обеспечиваются такие места. Это самый проблемный вопрос, который мы совместно с журналистами должны решать", – сказала Сауле Мектепбаева.
Она отметила, что руководители организаций также не хотят, чтобы преступники отрабатывали на их территориях.
"Здесь нужно менять общественное мнение, менять позицию муниципалитета и создавать взаимные условия для того, чтобы люди, которые отбывают наказание, могли бы отдать дань обществу через работу и труд. Нам нужно коллективно убеждать руководителей различных общественных организаций, учреждений в необходимости создания этих условий. Потому что сегодня акимат, к сожалению, очень плохо реагирует на такие запросы и очень низкое количество рабочих мест предоставляет", – призвала руководитель исследовательского проекта.
Также спикер добавила, что необходимо использовать систему альтернативных наказаний.
"Мы участвовали в разработке нескольких законопроектов по этому поводу. Снами работали эксперты из Великобритании, Европейского Союза, которые рассказывали про более широкое и возможное применение штрафов, как альтернативных видов наказаний, а также общественных работ. Что сегодня получило развитие в Казахстане, это использование штрафов. К сожалению, общественные работы не так особенно развиты, это один из тех вопросов, где еще можно дополнительно искать резервы и развивать. Потому что общественные работы это как раз то поле ответственности, где возможно использовать более эффективно, в том числе и службу апробаций", – заключила Мектепбаева.