Эксперт-наркоторговец

555
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Находчивый специалист решил подзаработать на продаже наркотиков, которые ему передали на экспертизу в рамках расследуемого уголовного дела. 30-летний И., убедившись, что имеет дело с высококачественным товаром, решил часть его прикарманить, чтобы затем продать. Из изъятых полицейскими 3,5 кг героина он отсыпал себе часть, а наркотик, проходивший вещественным доказательством по делу, перед тем как вернуть следователю для взвешивания, разбавил пищевой содой.
Выждав месяц, эксперт решил, что время пришло. Он вспомнил о своем однокласснике-наркомане со стажем, решив искать покупателей через него. Гражданин И. собирался продать грамм за 10 тыс. тенге. (Оказалось, что украл эксперт 435 г и 84 мг.) Узнав о продаже крупной партии героина, сотрудники правоохранительных органов приступили к оперативным действиям. Мнимый покупатель получил на пробу «чек», который позволил сделать заключение о том, что речь идет о героине, проходившем по делу наркоторговцев.
Операция по разоблачению эксперта, решившего стать наркодилером, близилась к развязке. Брать его решили, когда он согласился обменять партию «белой смерти» на джип «ниссан патрол» 2009 года с доплатой в сумме 1 тыс. долларов.
Предприимчивого специалиста осудили сразу по трем статьям УК РК. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 15 с половиной лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима.

