Эксперт назвала инициативу о роспуске депутатов Мажилиса логичной
Азамат Сыздыкбаев
Директор Института Евразийской интеграции Жанаргуль Кусмангалиева не удивлена инициативой фракций о роспуске Мажилиса, передает Kazpravda.kz. Ж. Кусмангалиева поддержала предложение депутатов по объединению электоральных циклов как при выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, так и в маслихатах."Достойным ответом глобальному экономическому кризису является "План нации – 100 конкретных шагов", к реализации которого мы приступаем с начала 2016 года," – считает она. – "Для его успешной реализации очень важна слаженная работа всех ветвей власти. Здесь очень важно, чтобы депутаты получили новый мандат доверия и могли работать над реализацией нашего Плана нации. В тот момент, когда мы входим в этот кризис, очень важно не тратить время на электоральный цикл". В свою очередь заместитель управляющего директора Конгресса политологов Казахстана Владимир Тельнов считает, что решение о роспуске Мажилиса соответствует исторической обстановке как в Казахстане, так и в мире. "Мы видим дестабилизацию всех рынков, мы наблюдаем замедление экономического роста сильнейших держав, таких как Китай, мы видим нарастание конфликтных политических ситуаций. Казахстан должен как-то реагировать на все это, и у нас есть своя упреждающая стратегия. Наша стратегия развития включила в себя программу инфраструктурных преобразований "Нурлы Жол" и "План нации: 100 конкретных шагов". У нынешнего состава Мажилиса еще было полгода для работы, однако депутаты приняли очень непростое для себя решение, проявив политическую зрелость", – говорит В. Тельнов.
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