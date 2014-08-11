Экономика

Эксперт не предвидит массовый выход производителей Казахстана на рынок России

Назымгуль Кумыспаева

Председатель ОЮЛ "Мясо-молочный союз Казахстана" Иван Сауэр считает, что не все казахстанские компании интересуются рынком России для экспорта своей продукции. Об этом он сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я не думаю, что все сломя голову туда (на российский рынок – Прим. автора) ринутся и забудут про свои рынки. Надо прекрасно понимать, что у нас (у отечественных компаний – Прим. автора) тоже отработаны связи. Другой вопрос, когда продукция уходит куда-то просто так, за бесценок, вот для этой продукции рынки и открываются. И надо понимать, что на сегодняшний день мы никак не сможем заполнить в огромном количестве ту нишу, которая образовалась в России за счет санкций против западных поставщиков, потому что это очень большой объем, это крупнейший импортер продовольствия в мире", – пояснил он. 

Тем не менее, по словам Сауэра, Россия открыла "двери" к своим рынкам. "Всегда самая главная проблема в бизнес-сообществе – это поиск рынков и борьба за рынки, конкуренция и так далее, здесь же нам просто открывают шлюзы и говорят "приходите, пожалуйста, работайте", – сказал он.

Глава профильного союза также добавил, что не нужно сейчас бояться заниматься производством продуктов питания. "Если раньше кто-то в чем-то сомневался, думал: "Вот я произведу мясо, произведу овощи, а завтра не смогу продать". Сейчас обстоятельства так складываются, что сам бог велел заниматься, и даже бояться не нужно, что наша продукция будет не востребована или мы что-то не продадим. Я думаю, что наши российские партнеры сделают из этого достаточно правильный и грамотный вывод. И если уже казахстанская продукция зайдет на российский рынок, то они будут тоже за это держаться и способствовать этому", – констатировал Сауэр.

По его мнению, барьеры между Казахстаном с Россией уже сняты, так как стороны находятся в Таможенном союзе. "И естественно, здесь даже без всяких приглашений (...) Обратите внимание, прежде чем вводить санкции, Президент России прежде всего связался с Президентом Казахстана и Беларуси, это говорит о том, что этот вопрос согласован и, естественно, все преференции будут отданы нам", – подытожил Иван Сауэр.

Напомним, 7 августа этого года власти России в ответ на санкции, которые Запад ввел против РФ из-за событий в Украине, объявили о полном запрете на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Канады, Норвегии, Австралии и США. Данный запрет будет действовать в течение года.

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